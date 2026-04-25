En el marco de la celebración del Día de los Niños y del cumpleaños 213 de Barranquilla, la Alcaldía de Barranquilla realizó un desfile de moda infantil protagonizado por niños y niñas, quienes se tomaron la pasarela para mostrar el talento, la creatividad y la identidad de la ciudad.

Lea Danielito, acordeonero mexicano fiel seguidor de El Binomio de Oro

El evento, que contó con la presencia de la primera dama de Barranquilla, Katia Nule, se llevó a cabo en la Institución Educativa Distrital Evelyn Abuchaibe de Daes, donde participaron 60 niños: 30 estudiantes de esta institución y 30 niños barranquilleros vinculados por las marcas locales que se sumaron a esta iniciativa.

“En el mes del Niño, esta pasarela se convirtió en un espacio donde los sueños de muchos niños empezaron a tomar forma. A través de esta experiencia, no solo se divirtieron, también descubrieron su talento y comenzaron a creer en todo lo que pueden llegar a ser, encontrando en la moda una plataforma para expresarse y proyectarse. Más que modelar ropa, modelaron confianza, creatividad y futuro. De la mano de marcas barranquilleras, esta iniciativa recordó que cuando una ciudad cree en sus niños, está sembrando oportunidades que transforman vidas”, afirmó Katia Nule.

La jornada estuvo marcada por cuatro pasarelas, en las que cada una de las marcas participantes (Sol Solecito, Zocca Kids, Nois y Petit Bowtique) presentó su colección para esta temporada, consolidando a Barranquilla como un escenario donde la moda infantil también es protagonista.

Cortesía

Aquí Festival de la Leyenda Vallenata tendrá concursantes de siete países y 19 departamentos

Durante el desfile, se visibilizó la riqueza y diversidad de la moda infantil barranquillera:

Sol Solecito: presentó diseños únicos, llenos de detalles, con estampados alegres y conjuntos en ojalillo que evocan frescura y tradición.

Nois: llevó a la pasarela propuestas elegantes y minimalistas, con materiales de alta calidad, pensadas para hijos varones que comparten estilo con sus papás.

Zocca Kids: deslumbró con colores vibrantes, diseños arriesgados y estampados impactantes, dirigidos a niñas que buscan expresar su personalidad y hacer combinaciones con sus mamás.

Petit Bowtique: mostró estilos para toda ocasión, con diseños llenos de color y carácter, destacando tonos pasteles, tejidos frescos y tendencias actuales.

Además Día Mundial del Veterinario: por qué es importante llevar a su mascota a controles y cómo reducir su estrés

Como parte del componente social del evento, las marcas donaron las prendas que lucieron los niños en la pasarela, convirtiendo esta experiencia en un recuerdo significativo y en un aporte directo al bienestar de los participantes.

Cortesía

Para Kelly de la Torre, mamá de María José Bravo, una de las estudiantes que participó en el desfile, la experiencia fue maravillosa. “Mi hija siempre había soñado con participar en una pasarela, con hacer parte de una experiencia de modelaje. Me parece una oportunidad espectacular porque mi hija cumplió un sueño, para que ella misma se pruebe. Estoy encantada con el colegio y todas sus actividades”.

Por su parte, Madelaine Certain, gerente de Proyectos Especiales de la Alcaldía de Barranquilla manifestó: “En Barranquilla, nuestro alcalde Alejandro Char cree firmemente en el poder de la creatividad como motor de transformación social. Este desfile es una muestra de cómo a través del programa distrital Barranquilla es Moda podemos visibilizar el talento local, fortalecer nuestra identidad y, al mismo tiempo, abrirles oportunidades a nuestros niños y niñas para que sueñen en grande y se conecten con industrias que están impulsando el desarrollo de la ciudad. Hoy, en su día, ellos son los verdaderos protagonistas de una Barranquilla que está de moda”.

También “Estoy adolorido; fue una locura eso”: el cantante Julio Rojas tras accidente en el que se vio involucrado

La jornada

En detalle, la jornada se realizó en la Institución Educativa Distrital Evelyn Abuchaibe de Daes, colegio público de alto nivel inaugurado en agosto de 2025, construido por la Fundación Tecnoglass y la Alcaldía de Barranquilla en el corregimiento La Playa.

Esta pasarela infantil se cumplió de la mano de la Fundación Tecnoglass ES, organización comprometida con el desarrollo social y la transformación de comunidades, que impulsa iniciativas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida y la formación integral de niños, niñas y jóvenes.

El desfile permitió a los estudiantes de la Institución Educativa Distrital Evelyn Abuchaibe de Daes tener un acercamiento directo a la industria de la moda en la ciudad, en coherencia con su modelo educativo innovador, que integra un enfoque trilingüe —español, inglés y programación— y una formación basada en el modelo STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).

Cortesía

Más “Siempre encuentro belleza en este mundo difícil”: Rosario Heins

Esta institución, que beneficia a 700 estudiantes del Distrito, se consolida como un referente en Barranquilla por su apuesta tecnológica, inclusiva y de excelencia, promoviendo desde edades tempranas habilidades en robótica, programación y pensamiento creativo.

“Para nuestra comunidad educativa, este tipo de espacios representan una oportunidad invaluable para fortalecer el aprendizaje integral de nuestros estudiantes. Verlos desfilar, interactuar con el mundo de la moda y expresar su creatividad reafirma nuestro compromiso con una educación que trasciende el aula y los prepara para los retos del mundo actual”, expresó Gerdy Hodwalker Martínez, rectora de la Institución Educativa Distrital Evelyn Abuchaibe de Daes. definitivos.