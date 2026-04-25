Con una invitación directa a desconectarse del ruido digital y reconectar con lo esencial, el cantautor Fonseca presenta su nuevo álbum Antes que se vaya el tiempo, un trabajo que mezcla géneros, generaciones y emociones, y que reúne a grandes nombres de la música latina como Rubén Blades, Juanes, Rawayana, Nanpa Básico y el cartagenero Manuel Medrano.

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La salsa, el merengue, el rap, la cumbia, el pop y el vallenato se hacen presentes en esta producción que a diferencia de su anterior álbum Tropicalia, en el que partió de un concepto claro, en esta ocasión decidió dejar que la música fluyera sin ataduras. “Cada canción es un mundo distinto, una historia que se sostiene por sí sola”, explica.

Más que un álbum de colaboraciones, Fonseca describe este proyecto como una reunión de amigos. Cada encuentro en el estudio fue, según él, una experiencia orgánica y enriquecedora, donde las canciones crecieron de manera colectiva.

Especial mención hace de su trabajo con Rubén Blades, a quien considera una de sus grandes influencias. “He crecido con su música. Poder compartir con él una canción que habla de migración y esperanza es un honor enorme”, cuenta.

A continuación reproducimos apartes de la entrevista que Fonseca concedió a EL HERALDO.

“Vivamos el presente y apaguemos las pantallas, antes que el tiempo se vaya”, me quedo con esa frase que da título a su nuevo álbum… háblenos de su propuesta

Es un mensaje que me lo dice todo en el día de hoy. En la actualidad, esto es tan poderoso, y quisiera que reflexionaran un poco acerca de eso. Yo quise darle también este nombre Antes que el tiempo se vaya, porque es una frase que me representa, es una reflexión para estar más conectados con el presente. Este tema es un merengue que hago con Juanes, tiene guitarra eléctrica y acordeón.

Es un álbum que a nivel de ritmos tiene salsa, acordeón, cumbia y hasta rap, cuéntanos de esa amalgama sonora

Hice un proceso un poco opuesto del álbum anterior, porque en Tropicalia lo primero que me llegó fue el concepto y el nombre, y de ahí me fui a perseguir los géneros tropicales que me han influenciado a lo largo de mi vida. En este, dejé que cada canción sea un mundo completamente diferente, y no puse un norte tan claro ni una hoja de ruta. Y de ahí que tengo, hasta un rap, con Nanpa Básico en No me resisto, una salsa como Nunca me fui con Rubén Blades, que también tiene acordeón; con Manuel Medrano también hice un merengue, pero hecho de manera diferente; con Rawayana hice un reggae con vallenato.

Tiene un poderoso mensaje al lado de Blades y lo hace saliendo de su zona de confort, al montarse en una onda salsera ¿Cómo se sintió?

He crecido con la música de Rubén, así que poder llevar ese mensaje de esperanza a millones de migrantes es gratificante. La canción ya la teníamos muy avanzada, y un día yo estaba viendo su documental, allí hablaba justo sobre la migración y me surgió la idea. En ese momento se me abrió un canal para hacerle llegar la canción por medio de un gran amigo en común, que me dijo “yo me encargo que la oiga”, y ya después veremos qué pasa. Fue increíble porque la oyó, y al muy poquito tiempo me contestó, me aceptó la invitación. Casi que a la semana estaba dentro del estudio grabando, proponiendo, produciendo y componiendo también. El mensaje estoy seguro que le ha llevado consuelo y esperanza especialmente a los latinos que habitan por el mundo.

“Lo que tú y yo tenemos es tan diferente, tan imperfecto como un verano nevando”. Me llama la atención la lírica de Loco enamorado

Yo quiero mucho esa canción, porque, por un lado, siento que es un sello muy personal, un sonido que desde el principio de mi carrera he venido trabajando y lo veo ahí reflejado en Loco enamorado. Es un resultado de muchas cosas, y, entre eso, también de escuchar a Leandro Díaz. Soy un amante del vallenato, me inspiré en El verano de Leandro.

¿Cuáles son las reflexiones que deja con esta producción sobre la vida actual?

Invitar a que vivamos el presente antes que el tiempo se vaya. Hay que disfrutar los procesos al máximo, crearlos, sufrirlos y celebrar los resultados.

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¿Presiente un nuevo Latin Grammy, el décimo de su carrera?

Cuando hago un álbum no estoy pensando en premios, pero si llegan son bienvenidos. Mientras estoy disfrutando el proceso de verlo crecer.