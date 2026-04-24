Valledupar se alista para vivir uno de los momentos más esperados de su tradicional celebración cultural. Silvestre Dangond, conocido como el “Rockstar con poder rojo”, confirmó su participación en el Festival Vallenato, donde presentará su espectáculo denominado ‘¡El baile no termina!’. Las funciones están programadas para el próximo jueves 30 de abril y el viernes 1 de mayo, en el marco de un sentido homenaje al reconocido Binomio de Oro.

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Asimismo, el cantante explicó que esta presentación tiene un valor especial más allá del escenario. “El Binomio de Oro es una escuela, una referencia obligada. Su música ha sido parte de mi vida y de la historia de todos nosotros”, dijo Dangond, destacando la influencia que ha tenido esta agrupación en su trayectoria y en la evolución del vallenato.

Por otro lado, uno de los momentos más llamativos del espectáculo será el reencuentro musical con su acordeonero de años anteriores, Juancho De La Espriella. Juntos interpretarán varios de los éxitos que marcaron una etapa importante en sus carreras, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores del género.

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El concepto ‘¡El baile no termina!’ busca unir la nostalgia de los clásicos del Binomio de Oro con la energía actual del artista, que viene impulsando su gira ‘El Último Baile Tour’. Con esta propuesta, Silvestre reafirma su vigencia dentro del vallenato y su capacidad de conectar el legado tradicional con su presente musical.

Finalmente, de esta manera, el Festival Vallenato 2026 se perfila como el escenario ideal para una presentación que promete ser una de las más comentadas, consolidando una vez más el vínculo del artista con sus raíces y con el público.

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