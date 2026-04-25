Como parte del plan para mitigar los efectos de las inundaciones ocasionadas por el frente frío que se presentó en el departamento el pasado mes de febrero, la gobernación de Córdoba, en articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), continúa con la evacuación de aguas estancadas en puntos críticos de la margen izquierda de Montería.

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A través de la instalación de motobombas de alta capacidad —145 caballos de fuerza y capacidad de succión de 65,000 litros por minuto—, han logrado la evacuación de más de 1.170.000 de metros cúbicos de agua hacia el río Sinú en el último mes.

Estas acciones benefician de manera directa a los habitantes de la vía Leticia - Martinica, así como a las familias del barrio Vallejo y sectores aledaños en la margen izquierda.

Cortesía Gobernación de Córdoba

Los trabajos han permitido que predios en Leticia y Martinica, zona rural de Montería, así como zonas residenciales que presentaban niveles críticos de inundación, comiencen a normalizar su estado.

“Estábamos bastante inundados, pero desde que colocaron la motobomba el beneficio ha sido grande porque ya está seco”, aseguró Nora Suárez Flores, habitante del sector.

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Por su parte el gobernador Erasmo Zuleta Bechara señaló que la presencia de la maquinaria será permanente hasta que el riesgo para las viviendas y los cultivos haya disminuido totalmente. “Nuestra prioridad es y será siempre el bienestar de nuestra gente. No vamos a descansar hasta que cada familia en Vallejo y en toda la margen izquierda recupere su tranquilidad. Hemos dispuesto de toda nuestra capacidad técnica y operativa, trabajando 24 horas al día, porque entendemos que cada minuto cuenta para proteger el patrimonio y la salud de los cordobeses. Juntos salimos de esta”, afirmó el mandatario cordobés.

Cortesía Gobernación de Córdoba

Las autoridades le hacen un llamado a la comunidad para que haga una disposición adecuada de residuos y así se evite la obstrucción de los sistemas de drenaje y garantizar la eficiencia de la maquinaria instalada.

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