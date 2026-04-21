Un llamado con urgencia al Gobierno Nacional para que defina las acciones concretas de recuperación del departamento de Córdoba tras las devastadoras inundaciones que se presentaron a principio de año, reiteró este martes 21 de abril el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

Leer también: En Córdoba inició la renovación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias

El mandatario de los cordobeses recordó que los frentes fríos del mes de febrero dejaron 94.550 familias, que corresponden a 239.058 personas, damnificadas y que aparecen en el Registro Único de Damnificados (RUD).

“Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, necesitamos mesas técnicas de la mano de la UNGRD para que todos los municipios conozcamos cómo será la recuperación en sectores críticos como vías, agro, educación y salud”, declaró Zuleta Bechara durante un encuentro con alcaldes y alcaldesas de los 25 municipios afectados y que fue convocado para socializar el Marco Conceptual de Recuperación Temprana que es un instrumento diseñado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que orienta decisiones fundamentales para el territorio.

Sin embargo, los delegados de la entidad no lograron llegar a la reunión y se excusaron.

Aunque el gobernador agradeció la declaratoria de emergencia económica que permitió a las administraciones locales reorientar recursos para la atención inicial, manifestó su preocupación debido a que, a la fecha, ni el departamento ni los municipios conocen el detalle de la fase de recuperación propuesta por el nivel nacional.

Durante la jornada, convocada por la Dirección Técnica de Ambiente y Gestión de Riesgo del departamento, compartieron con los alcaldes y alcaldesas asistentes la estrategia que tiene la gobernación para avanzar en la recuperación de la mano de la Fundación Presentes, que es una organización con experiencia en el tema.

Desde la gobernación exigen generar condiciones para que Córdoba supere esta crisis con el respaldo técnico y financiero que la situación demanda.

Zuleta Bechatra fue enfático al señalar que, tras tres meses de emergencia, es imperativo pasar de la asistencia inmediata a soluciones estructurales que rescaten la economía y el bienestar de los hogares cordobeses.