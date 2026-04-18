Córdoba continúa mostrando avances positivos en materia de empleo, lo que evidencia una mejora en las condiciones laborales de los ciudadanos, de acuerdo con los más recientes indicadores del Dane.

Las cifras indican que la tasa de desempleo en el departamento pasó de 10,9% en el 2024 a 10,5% en el 2025, lo que confirma una disminución significativa y una tendencia positiva en la generación de oportunidades laborales para la gente.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara destacó los indicadores como el resultado de un trabajo articulado y de los esfuerzos que se vienen haciendo en su administración por el desarrollo económico del departamento.

“Seguimos avanzando con resultados que se sienten en la vida de la gente. Hoy Córdoba se ubica como el séptimo departamento con mayor tasa de ocupación en el país y el segundo en la región Caribe, cuando en 2023 estábamos en la posición 11 a nivel nacional y cuarto en la Costa”, publicó el mandatario en su cuenta en X.

Según el informe del Dane, entre 2023 y 2025, Córdoba disminuyó casi 10.000 personas mientras que el número de ciudadanos ocupados aumentó de 765 mil a 819 mil, reflejando un crecimiento importante en la actividad productiva del departamento.

El empleo en Córdoba está siendo impulsado principalmente por sectores estratégicos como el agropecuario, que lidera los indicadores con más de 33 mil empleos, seguido del turismo con 9 mil puestos de trabajo, seguido por el sector transporte con 7 mil empleos adicionales.

“Este es el resultado de creer en Córdoba, de apostarle al desarrollo y de trabajar unidos. No bajamos la guardia. Seguimos firmes, generando oportunidades y construyendo un departamento con más empleo, más dignidad y más futuro para todos”, enfatizó Zuleta Bechara.