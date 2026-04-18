La Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para la extradición hacia España de Jefferson Muriel, requerido por autoridades de ese país por su presunta participación en delitos de organización criminal y tentativa de asesinato. La decisión quedó consignada en un documento de 33 páginas conocido en primicia.

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El tribunal evaluó los elementos formales de la solicitud y concluyó que cumple con los requisitos establecidos, entre ellos la validez del trámite por vía diplomática, la plena identificación del requerido y el principio de doble incriminación. Este último implica que los hechos atribuidos también están tipificados como delitos en Colombia, específicamente como concierto para delinquir y tentativa de homicidio.

Investigación en España lo vincula con un ataque violento en Pamplona en 2021

De acuerdo con la información remitida por las autoridades españolas, Muriel es solicitado por la Audiencia Provincial de Navarra por hechos ocurridos en julio de 2021 en Pamplona. En ese episodio, varias personas habrían intentado asesinar a dos hombres en el marco de un ataque violento.

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La reconstrucción de los hechos indica que el colombiano habría tenido un rol dentro de una organización criminal que coordinó el traslado de integrantes de una banda con el objetivo de ejecutar el ataque, en cumplimiento de un acuerdo previo de retaliación.

Corte descarta vulneración del principio de no doble juzgamiento

El alto tribunal también analizó la posible aplicación del principio de ‘non bis in ídem’, que prohíbe juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos. En este caso, determinó que no se configura una vulneración, pese a que Muriel enfrenta un proceso en Colombia por porte ilegal de armas.

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Según la Corte, ese proceso no guarda relación con los hechos por los cuales es solicitado en España, lo que permite avanzar con el trámite de extradición sin conflicto jurídico.

Gobierno nacional definirá si se concreta la extradición

Aunque la Corte Suprema avaló la solicitud, la decisión final sobre la extradición de Jefferson Muriel corresponde al Gobierno del presidente Gustavo Petro, que deberá determinar si autoriza su entrega a las autoridades españolas.