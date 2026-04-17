En el Senado de la República se evalúa una iniciativa que busca modificar la duración de la tradicional ley seca durante las elecciones presidenciales.

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Lo presentado indica que se busca que el límite para la venta y consumo de licor durante los procesos electorales sea de un máximo de 12 horas continuas.

Se trata de una reforma que, de aprobarse, cambiaría el entorno de las elecciones, brindando un respiro al comercio y al turismo, históricamente afectados por la restricción prolongada.

En el proyecto se lee que “en las jornadas electorales nacionales, departamentales, locales y distritales, la ley seca solo podrá imponerse desde dos horas antes del inicio de los comicios y hasta dos horas después del cierre. Es decir, de 6 a. m. a 6 p. m. del domingo de elecciones”.

El senador Alejandro Vega, del Partido Liberal, promotor de la iniciativa, justificó la medida porque las restricciones prolongadas afectan injustamente a los comerciantes, la generación de empleo y el turismo, sin que la medida garantice reducción en los índices de violencia.

“La iniciativa busca proteger la reactivación económica del sector comercial sin sacrificar la seguridad ciudadana, y solo permite superar ese tope en situaciones de grave alteración del orden público”, se lee en un comunicado del Senado.

La ley seca ya había generado debates previos, especialmente por el impacto en las ventas de bares y restaurantes, que venían en caída durante el fin de semana de la restricción.

De superar la deliberación en la Plenaria del Senado, el proyecto avanzaría hacia sus últimos debates y la correspondiente sanción presidencial.