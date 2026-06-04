En la noche del miércoles 3 de junio se registró la masacre número 60 de este año en Colombia, según recoge la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Las víctimas fueron cuatro hombres en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca.

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De acuerdo con las primeras versiones del hecho, los hombres fueron atacados en cercanías de la vereda San Isidro, en el corregimiento de Mondomo, al parecer por integrantes de grupos armados que hacen presencia en la zona.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Anderson Velasco, Kevin Pulgarín Ruíz, Sebastián Rivera y un cuarto hombre proveniente del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, que hasta el momento no ha sido identificado.

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Con este hecho criminal van 60 masacres en territorio nacional en lo que va del 2026, de acuerdo con Indepaz. La anterior matanza había ocurrido en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, con un saldo de tres personas muertas.

La ONG recordó en su reporte que la Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana 013/25, que incluye al municipio de Santander de Quilichao con un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población.

“Esta advertencia se suma a la AT 036/23 que incluye al municipio de Santander de Quilichao y advierte sobre el alto riesgo para la población civil debido a la presencia y confrontación de disidencias de las FARC, principalmente del Frente Dagoberto Ramos, asociadas al control territorial y las economías ilícitas”, agrega.

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Asimismo, advierte que los grupos armados ilegales que actúan en la zona son el Frente Jaime Martínez y Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc, así como bandas de carácter local.

Mientras que las tropas del Ejército Nacional que hacen presencia en dicha población pertenecen a la Tercera División de la institución castrense.