Un duro golpe a las finanzas criminales de las organizaciones delincuenciales Los Pepes y Los Costeños dio el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional al capturar a 11 personas presuntamente vinculadas a las mencionadas estructuras.

Los operativos se desarrollaron mediante diligencias de allanamiento y registro, así como capturas en flagrancia realizadas en Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia. De acuerdo con las autoridades, siete de los detenidos fueron capturados por el delito de extorsión y otros cuatro por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según la investigación, los capturados estarían involucrados en actividades de intimidación contra comerciantes y ciudadanos del área metropolitana de Barranquilla, afectando directamente las finanzas de estas organizaciones criminales.

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La Policía informó que los 11 detenidos acumulan en conjunto 55 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, extorsión, amenazas, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Entre los capturados figuran presuntos responsables del cobro de extorsiones, distribución de panfletos intimidatorios y ataques armados contra establecimientos comerciales en distintos sectores de Barranquilla y Soledad.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron más de 980 gramos de sustancias estupefacientes, entre base de coca y marihuana. Además, fueron decomisados siete teléfonos celulares, panfletos extorsivos, un arma de fuego artesanal, un cuaderno con registros contables y más de 10 millones de pesos en efectivo, dinero que sería producto de actividades ilícitas.

Las investigaciones también permitieron establecer que algunos de los capturados estarían relacionados con presiones y amenazas contra comerciantes de barrios como La Magdalena, Rebolo, Hipódromo, Los Almendros y La Central, así como de sectores del corregimiento de La Playa.

La Policía Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones para combatir a las estructuras criminales dedicadas a la extorsión y al tráfico de drogas, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y debilitar las fuentes de financiación de estas organizaciones.

Asimismo, la institución reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho relacionado con la extorsión a través de la línea 165 del GAULA, donde se garantiza absoluta reserva de la información.