Con un despliegue superior a los 1.000 uniformados, la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó en la mañana de este martes 2 de junio el robusto plan de seguridad para la final de ida del fútbol profesional colombiano, que se disputará en el estadio Romelio Martínez.

El operativo contará con la participación de hombres y mujeres pertenecientes a diferentes especialidades de la institución, quienes tendrán la misión de velar por la seguridad de los asistentes, preservar el orden público y garantizar una jornada deportiva en completa normalidad.

Según informó la Policía, el dispositivo abarcará tanto el interior como el exterior del escenario deportivo. Además, se realizarán controles en los principales corredores viales y puntos estratégicos de la ciudad, con el propósito de prevenir alteraciones del orden público antes, durante y después del compromiso futbolístico.

Las autoridades indicaron que para este evento se dispondrá de toda la capacidad humana, operativa y tecnológica de la institución, incluyendo labores de vigilancia, control y acompañamiento a los aficionados que asistirán al encuentro.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, señaló que la estrategia busca brindar las condiciones necesarias para que la fiesta deportiva se desarrolle en un ambiente de tranquilidad, respeto y sana convivencia.

De igual manera, la institución recomendó a los asistentes llegar con suficiente anticipación al estadio, portar su documento de identidad y la boleta de ingreso, acatar las indicaciones del personal logístico y de las autoridades, y mantener comportamientos que favorezcan la convivencia entre las distintas hinchadas.

Finalmente, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que pueda afectar la seguridad a través de la línea de emergencia 123, reiterando su compromiso de garantizar la tranquilidad de barranquilleros y visitantes durante uno de los eventos deportivos más importantes del año.