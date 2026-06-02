El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció la apertura de su Tercera Convocatoria Presencial de 2026, una oferta académica que pondrá a disposición de los colombianos más de 20.000 cupos gratuitos en programas técnicos, tecnológicos y auxiliares.

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La entidad informó que la convocatoria incluye cerca de 300 programas de formación orientados a responder a las necesidades de talento humano en sectores industriales y de servicios, con el objetivo de fortalecer las oportunidades laborales de los participantes.

Las inscripciones estarán habilitadas entre el 5 y el 9 de junio de 2026 a través de la plataforma Betowa SENA. Los aspirantes seleccionados iniciarán su proceso de formación el próximo 21 de julio.

Cortesía Capacitaciones del Sena.

Además de la formación gratuita, los aprendices podrán acceder a un apoyo económico equivalente al 100 % del salario mínimo mensual legal vigente durante la etapa productiva, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la institución.

“El programa busca cubrir la demanda de talento humano en sectores industriales y de servicios, garantizando que los colombianos y extranjeros con residencia legal mejoren su perfil profesional”, señaló el SENA.

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Las inscripciones serán el 5 de junio de 2026 hasta el 9 de junio de 2026. Las pruebas de selección fase I irán desde el 16 y 17 de junio.

Asimismo, la citación a pruebas fase II serán el 25 de junio. Mientras que las pruebas de selección fase II: 26 y 30 de junio y 1 de julio.

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Deberá estar atento el 2 de julio, fecha en la que puede consultar los resultados. Luego podrá matricularse del 6 al 17 de julio. Para finalmente iniciar las clases el 21 de julio de 2026.

La convocatoria está dirigida tanto a ciudadanos colombianos como a extranjeros con residencia legal en el país que deseen fortalecer sus competencias y mejorar sus oportunidades de empleo mediante programas de formación gratuita y certificada.

Si desea verificar todos los programas disponibles acceda a la página del Sena.