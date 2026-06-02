La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) descartó este martes “cualquier manipulación” de los datos en el conteo preliminar y el escrutinio de los votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia que se celebraron el domingo pasado.

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“La Unión Europea descarta cualquier tipo de fraudulencia”, apuntó el jefe de la misión y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

Según la Registraduría nacional, entidad que organiza los comicios, Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo el domingo 10,3 millones de votos (43,74 %), y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, recibió 9,6 millones (40,90 %).

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Josefina Villarreal - EL HERALDO/EFE

Pons añadió que se encargó una auditoría al software utilizado en el conteo preliminar de los sufragios a una organización internacional y que los partidos que la solicitaron recibieron las conclusiones “dos días antes de las elecciones”.

El presidente Petro ha estado al frente de las denuncias sobre supuestas irregularidades y este martes insistió en que tiene pruebas de un posible fraude en la primera vuelta al denunciar que el software utilizado en las elecciones incorporó 885.409 personas más que las registradas oficialmente en el censo electoral.

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“Me gustaría subrayar que todos los candidatos han podido comprobar la regularidad del procesamiento de los resultados y no han formulado objeciones que los cuestionen”, agregó el jefe de la misión en declaraciones a los medios.

Votación transparente

La misión, que está presente en Colombia desde enero y permanecerá en el país hasta julio, desplegó 143 observadores que supervisaron 591 mesas de votación e indicó que los comicios se desarrollaron de forma “ordenada, transparente y fluida”.

Si bien Pons destacó que las elecciones se celebraron en un contexto de polarización política y de persistencia de problemas de seguridad en determinadas zonas del país, consideró que existió una “competencia pluralista” entre candidaturas que representaban diversas corrientes políticas.

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Según el informe, la jornada electoral transcurrió de manera “pacífica, ordenada y transparente, sin incidentes relevantes y con una presencia efectiva de testigos” de las diferentes candidaturas.

La misión también resaltó que los representantes de los partidos pudieron ejercer sus funciones sin restricciones y que la participación electoral alcanzó el 58 %, un nivel calificado como histórico para el país donde la abstención suele rondar el 50 %.

Por su parte, la jefa de la delegación del Parlamento Europeo, Leire Pajín, que hace parte de la misión, declaró que “a pesar de la polarización, la desinformación y las tensiones que marcaron la campaña, la jornada electoral transcurrió de manera pacífica”.