Con la firma de la Resolución 6332 del 1 de junio de 2026, el Ministerio de Defensa retiró del servicio activo a 10 tenientes coroneles del Ejército Nacional.

Según lo que dice el documento firmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, los diez altos mandos militares pasarán a la reserva tras el llamado a calificar servicios.

Los diez oficiales retirados son los tenientes coroneles Jorge Eliecer González Hoyos, David Portilla Chaves, Édison Fernando Jiménez Rosero, Javier Ignacio Martínez Romero, Manuel Augusto Cabezas Cabezas, Cristhian Fernando Bernal Zambrano, Diego Ernesto Agudelo Núñez, Jair Alfonso Triana Garzón, Edward Felipe Castro Díaz y Carlos Andrés Bernal Noreña.

La resolución reza que la decisión se tomó por recomendación de la Junta Asesora del ministerio para las Fuerzas Militares durante una sesión que se llevó a cabo el 22 de abril pasado.

En ese encuentro, la junta avaló el retiro de los diez oficiales por “llamamiento a calificar servicios”, figura jurídica que permite adoptar la decisión de retirar del servicio activo a un miembro de un cuerpo armado.

De acuerdo a lo expuesto en el documento, la solicitud de retiro fue elevada por el comandante del Ejército, mayor general Royer Gómez Herrera, el 8 de mayo pasado.

La resolución también da cuenta de que todos los tenientes coroneles retirados contaban con más de 20 años dentro de la institución.