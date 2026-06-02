El municipio de Soledad avanza en la consolidación de un polo de desarrollo de salud con la puesta en marcha de un proyecto de infraestructura hospitalaria y desarrollo médico especializado que contempla una clínica de mediana y alta complejidad especializada en ortopedia, traumatología, urgencias y atención de alta complejidad.

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La construcción de la moderna infraestructura se desarrolla en los terrenos de la antigua Gran Bodega, ubicados estratégicamente sobre la calle 30 con carrera 19. Este ambicioso proyecto busca además a futuro convertirse en un clúster de salud, modelo que integra instituciones médicas, academia, empresas y sector público para impulsar la competitividad, la innovación y la calidad de los servicios sanitarios.

Durante un encuentro entre la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval Ibáñez; el exgobernador del Atlántico y directivo de Sales & Cía., Edgardo Sales Sales; y el directivo del Consorcio Campbell, Carlos Hernández, fueron socializados los alcances de la iniciativa y su impacto para la región.

La alcaldesa Alcira Sandoval destacó que la llegada de este tipo de inversiones es resultado del proceso de recuperación institucional y del trabajo realizado para mejorar la infraestructura y la competitividad del municipio.

“Queremos cambiar la percepción de Soledad y demostrar que es una ciudad importante para la inversión. Hemos trabajado en la recuperación administrativa, en la transparencia y en obras estratégicas que permitan generar empleo y desarrollo. Este proyecto representa oportunidades para nuestra gente, especialmente para el talento soledeño que necesita espacios donde poner en práctica sus conocimientos”, afirmó la mandataria.

Sandoval resaltó además las ventajas logísticas de Soledad, ciudad que concentra importantes corredores de movilidad como el aeropuerto, la Terminal Metropolitana de Transportes, Transmetro y las principales vías de acceso al área metropolitana, condiciones que la convierten en un territorio atractivo para la inversión privada.

Por su parte, Edgardo Sales Sales señaló que la decisión de la Fundación Campbell representa una apuesta de gran impacto social y económico para la región.

“No se trata solamente de una inversión importante en recursos económicos. Estamos hablando de servicios médicos especializados, atención de urgencias, fisioterapia y múltiples áreas de salud que beneficiarán directamente a los habitantes de Soledad y municipios vecinos. Su ubicación estratégica permitirá atender con rapidez las emergencias del centro de la ciudad”, explicó.

Entre tanto, Carlos Hernández detalló que la nueva sede contará inicialmente con más de 1.250 metros cuadrados construidos, equipados con quirófanos, salas de procedimientos, laboratorio clínico, servicios diagnósticos y tecnología médica de última generación.

El directivo informó que la inversión supera los 9.000 millones de pesos entre infraestructura y dotación tecnológica, incluyendo un tomógrafo computarizado de tercera generación, equipos de rayos X, ultrasonido, áreas especializadas de terapias y modernos quirófanos.

Asimismo, destacó que la clínica prestará atención permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, con especialistas en medicina interna, cuidados intensivos, cirugía, pediatría, ginecobstetricia y otras áreas fundamentales para responder a las necesidades de una población en constante crecimiento.

La Fundación Campbell también proyecta fortalecer su liderazgo regional en procedimientos especializados, respaldada por tecnología de punta como el primer robot de cirugía ortopédica utilizado por la institución en Latinoamérica.

Las autoridades municipales y los representantes del proyecto coincidieron en que esta inversión contribuirá significativamente a la generación de empleo, al fortalecimiento de la red de servicios de salud y al posicionamiento de Soledad como un nuevo referente médico y empresarial del Caribe colombiano.

Con esta iniciativa, Soledad avanza en su propósito de convertirse en una ciudad más competitiva, moderna y atractiva para la inversión, mientras amplía el acceso de miles de ciudadanos del Atlántico y de la región oriental del departamento a servicios de salud especializada, oportuna y de alta calidad.