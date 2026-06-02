La directora general del Departamento Nacional de Planeación (DPN), Natalia Irene Molina Posso, lideró una jornada de seguimiento por el departamento del Atlántico, en la que fueron revisados cuatro proyectos aprobados en marzo de 2022 y financiados con más de 24 mil millones de pesos provenientes de regalías.

Durante estos recorridos, el equipo técnico encontró diferencias entre los avances reportados oficialmente y las condiciones reales observadas en terreno.

Según explicó la funcionaria, el propósito de estas visitas es verificar el estado de las obras y determinar las acciones administrativas que permitan proteger los recursos públicos y garantizar que los proyectos puedan ser culminados en beneficio de las comunidades.

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“Estamos visitando en Sabanalarga estas obras de regalías que son inconclusas hace muchos años, que tienen problemas, para ver qué medidas administrativas podemos tomar frente a la protección de los recursos o también de asistencia técnica a los municipios, en el caso en que haya verdadera voluntad de culminar las obras”, manifestó la directora del DNP.

Uno de los proyectos inspeccionados fue la construcción de redes y estructura del sistema de alcantarillado del barrio Evaristo Sourdis, una iniciativa destinada a beneficiar a más de 15.000 habitantes y que cuenta con una inversión cercana a los 4.900 millones de pesos.

Además, el DNP evidenció que el avance físico de la obra es considerablemente menor al reportado por la entidad ejecutora en la plataforma GESPROY. Además, identificaron deficiencias técnicas en algunos de los trabajos realizados y ausencia total de personal, maquinaria, equipos y herramientas en el sitio.

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Aseguró que “mientras los registros oficiales reportan un avance cercano al 70 %, las verificaciones realizadas en terreno indican que la ejecución real estaría alrededor del 30 %, pese a que financieramente el proyecto registra una ejecución cercana al 90 %”.

Otra de las obras revisadas fue la construcción, peatonalización, ampliación y remodelación del entorno urbanístico y paisajístico de la Plaza Central de Sabanalarga, proyecto financiado con más de 3.316 millones de pesos y concebido para beneficiar a más de 103.000 habitantes del municipio.

Aunque la iniciativa continúa reportándose como contratada en ejecución, el equipo técnico encontró múltiples afectaciones en la infraestructura, entre ellas, losetas desprendidas, grietas en la estructura de concreto de la base del obelisco y elementos metálicos expuestos, situaciones que evidencian un deterioro prematuro de la obra.

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Molina Posso también sostuvo encuentros con líderes y habitantes del municipio para conocer de primera mano sus inquietudes sobre el estado de los proyectos.

“Estamos recogiendo testimonios y denuncias ciudadanas para ver cómo protegemos los recursos y cómo garantizamos o ayudamos a que las obras puedan avanzar”, indicó.

Uno de los residentes que acompañó la visita agradeció la presencia del DNP y aseguró que las comunidades llevan años denunciando problemas en la ejecución de estas inversiones.

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“Estos municipios reciben importantes recursos para obras, pero desafortunadamente muchas veces los resultados no corresponde a lo que se promete. Por eso agradecemos que se visibilice esta problemática”, expresó.

La jornada de seguimiento también incluyó la verificación del proyecto de canalización de los arroyos Los Robles, Primero de Diciembre y Siete de Agosto, financiado con más de 10.759 millones de pesos.

En este caso, los funcionarios encontraron que varias actividades y entregables reportados como ejecutados parcial o totalmente no pudieron ser evidenciados durante la inspección. Asimismo, se detectaron insuficiencias técnicas y posibles pagos asociados a actividades que no registran ejecución visible, situación que podría representar un riesgo para cerca de 789 millones de pesos.

Por otro lado, se inspeccionó el proyecto de construcción de pavimento rígido y obras de urbanismo en sectores cercanos al cementerio y al hospital de Sabanalarga, así como en el corregimiento de La Peña, iniciativa financiada con más de 1.399 millones de pesos.

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Con respecto a lo anterior, el DNP pudo constatar la ausencia de frentes de trabajo activos y tampoco se encontraron soportes que justificaran una eventual suspensión contractual. Además, se verificó que la longitud de pavimento ejecutada es inferior a la contratada y a la contemplada inicialmente en el proyecto.

Asimismo, el seguimiento permitió establecer que dos de los cinco tramos previstos no fueron intervenidos y que varias obras complementarias, como andenes, bocacalles y rampas para personas con movilidad reducida, no fueron construidas, sin que existieran soportes técnicos que justificaran estas modificaciones.

Ante los hallazgos, el Departamento Nacional de Planeación anunció que continuará fortaleciendo las labores de vigilancia junto con los organismos de control para garantizar la adecuada ejecución de los recursos de regalías y asegurar que las inversiones lleguen efectivamente a las comunidades para las cuales fueron destinadas.

La entidad reiteró que continuará realizando visitas de seguimiento en distintas regiones del país con el fin de verificar el avance de los proyectos financiados con recursos públicos y promover la culminación de obras que contribuyan al desarrollo y bienestar de los territorios.