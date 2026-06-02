La Gobernación del Atlántico inició las acciones del programa ‘Plan + Pescao’ para 2026, que tiene como meta repoblar más de 2 millones de peces y fortalecer la pesca artesanal.

Esta es una estrategia que busca recuperar especies nativas, fortalecer la pesca artesanal y contribuir a la seguridad alimentaria de cientos de familias en el departamento.

En una nueva jornada que se llevó a cabo en el sector de Puerto Punto Quintanilla, conocido también como el Puente Militar, en jurisdicción del municipio de Manatí, las autoridades departamentales, ambientales y representantes de las comunidades pesqueras participaron en la primera siembra del bocachico del año, una especie considerada fundamental para la economía y la tradición pesquera de la región.

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De esta manera se busca impulsar sistemas alimentarios acuáticos sostenibles mediante acciones de conservación y recuperación de los ecosistemas.

Al respecto, el gobernador Eduardo Verano reiteró que el fortalecimiento de la pesca artesanal es una prioridad dentro de la estrategia de desarrollo económico y social del Atlántico.

El mandatario señaló que apoyar esta actividad significa impulsar la economía rural, preservar tradiciones y generar oportunidades para cientos de familias vinculadas al sector.

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A su turno, la secretaria de Desarrollo Económico del Atlántico, Marisabella Romero, señaló que esta primera jornada marca el inicio de una meta ambiciosa para el presente año, que contempla el repoblamiento de más de dos millones de alevinos en diferentes cuerpos de agua del departamento.

La funcionaria destacó que el objetivo principal es garantizar la preservación de especies nativas y fortalecer una actividad económica que representa el sustento de numerosas familias atlanticenses. Agregó que el programa también contribuye a la conservación de los embalses y ciénagas, promoviendo un equilibrio entre desarrollo productivo y sostenibilidad ambiental.

Por su parte, los pescadores de la zona resaltaron la importancia del bocachico para la economía local. Alex Miranda, pescador de Manatí, aseguró que se trata de una de las especies más valiosas para el sector y advirtió que su presencia en los cuerpos de agua había disminuido considerablemente durante los últimos años.

Según explicó, el repoblamiento representa una oportunidad para recuperar la especie y mejorar las condiciones de vida de quienes dependen de la pesca artesanal.

Asimismo, expresó su satisfacción por el respaldo institucional que reciben las comunidades pesqueras a través de este tipo de iniciativas.

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Cabe resaltar que el programa ‘Plan + Pescao’ ya ha mostrado resultados positivos. Durante 2025 fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como una experiencia destacada en sistemas alimentarios acuáticos sostenibles, gracias a su enfoque integral basado en la conservación ambiental, la producción responsable y la participación comunitaria.

Las autoridades indicaron que este reconocimiento respalda los avances logrados en la recuperación de cuerpos de agua, el fortalecimiento de las cadenas productivas pesqueras y la capacitación de las comunidades dedicadas a esta actividad.

Para este año, la meta es aumentar el impacto del programa mediante el repoblamiento de más de dos millones de alevinos en distintos embalses, ciénagas y fuentes hídricas del departamento. Con ello, la Gobernación del Atlántico espera consolidar la sostenibilidad del sector pesquero y seguir promoviendo el desarrollo económico de las comunidades que dependen de esta actividad tradicional.