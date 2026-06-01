A través de un comunicado de prensa, la Alcaldía de Barranquilla advirtió que las actuales condiciones climáticas, las cuales se caracterizan por las altas temperaturas y las variaciones atmosféricas, pueden generar alteraciones en los ecosistemas urbanos y propiciar la la presencia de especies silvestres en sectores residenciales y zonas de alta interacción ciudadana.

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En ese orden de ideas, a través de Barranquilla Verde emitió una serie de recomendaciones preventivas dirigidas a la ciudadanía con el propósito de fortalecer las acciones de protección ambiental, conservación de la fauna silvestre y manejo adecuado de las condiciones ecológicas en la ciudad.

La autoridad ambiental reiteró la importancia de evitar prácticas que puedan representar riesgos ambientales o sanitarios, tales como la acumulación de residuos sólidos, escombros y aguas estancadas en patios, terrazas, lotes y espacios abiertos, debido a que estas condiciones favorecen la proliferación de vectores, microorganismos y focos de contaminación.

De igual forma, hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de manipular, trasladar o intervenir fauna silvestre que sea encontrada en zonas urbanas, teniendo en cuenta que estos procedimientos deben ser atendidos exclusivamente por personal técnico especializado, bajo protocolos de manejo, atención y rescate establecidos por las autoridades competentes.

“El alcalde Alejandro Char nos ha pedido que continuemos fortaleciendo las estrategias de prevención, control y educación ambiental en la ciudad. El compromiso ciudadano es determinante para la conservación de la biodiversidad, la protección de la fauna silvestre y el manejo responsable de nuestro entorno”, indicó Joaquín Buitrago, director de Barranquilla Verde.

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A su turno, el Distrito notificó que la Alcaldía de Barranquilla continúa desarrollando acciones de seguimiento, monitoreo y sensibilización ambiental “orientadas a fortalecer la conservación de los ecosistemas urbanos, la protección de la biodiversidad y la respuesta institucional frente a situaciones que representen riesgo para el equilibrio ambiental en Barranquilla”.