Pese a que las aulas de la Institución Educativa Distrital Marco Fidel Suárez cuentan con aire acondicionado, la alta temperatura y la constante llegada de votantes han puesto a trabajar sin descanso a los jurados de mesa en este puesto de votación.

Una de ellas es Liz Sarmiento, modelo y jurado electoral desde hace varias elecciones, quien incluso llevó un pequeño ventilador de mesa para sobrellevar la jornada.

“Yo tengo varios años viniendo. Ya sé cómo es la zona y el calor que hace acá. Además, tampoco nos dan ni agua, así que todo eso lo traje”, comentó a EL HERALDO.

Y es que los jurados han tenido poco tiempo para levantarse de sus puestos. De las cerca de 360 personas habilitadas para votar por mesa, entre el 40 % y el 50 % ya habían acudido a las urnas, es decir, entre 140 y 180 votantes por mesa, una cifra que refleja una participación importante.

Lo cierto es que la actividad continúa siendo constante en las calles de la localidad Suroriente, donde se observa a ciudadanos movilizándose a pie, en motocicleta o en transporte público para llegar a sus puestos de votación.

A esta hora se espera un nuevo repunte de votantes en la última franja de la jornada, por lo que las autoridades reiteran el llamado a no dejar para última hora el ejercicio del derecho al voto.