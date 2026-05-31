La situación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara continúa generando conversación en redes sociales tras la final de La casa de los famosos Colombia 3.

Lo que inicialmente surgió como rumores sobre una posible crisis sentimental terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados por los seguidores del programa, especialmente después de las recientes declaraciones del barranquillero y una publicación que compartió la creadora de contenido en sus plataformas digitales.

En las últimas horas, Sheila volvió a aparecer en TikTok con un mensaje que rápidamente captó la atención de sus seguidores y que muchos interpretaron como una posible respuesta a su expareja.

“Yo siempre dejo que hablen porque total el tiempo pone todo en su lugar y las cosas se demuestran solas”, expresó la influencer en un video que se viralizó en poco tiempo y provocó múltiples reacciones entre los usuarios.

Aunque en ningún momento mencionó nombres ni hizo alusión directa a alguna situación en particular, la publicación surgió poco después de una transmisión en vivo realizada por Juanda Caribe junto a Mariana Zapata, una coincidencia que no pasó desapercibida para muchos internautas.

Juanda Caribe habló sobre su situación sentimental

El mensaje de Sheila apareció luego de que Juanda decidiera referirse públicamente a lo que encontró al abandonar el reality.

Durante una transmisión en redes sociales, el cantante y humorista aseguró que ya conoce lo sucedido mientras permanecía aislado dentro del programa y confirmó que actualmente se encuentra soltero, dando a entender que su relación con la madre de su hija terminó.

“Ya sé mi situación, sé que estoy solo, le deseo todo el éxito del mundo a la otra persona, me quedo con lo bueno, lo malo vamos a dejarlo hasta ahí”, afirmó.

No obstante, aclaró que por ahora no desea profundizar en las razones de la separación, pues aún se encuentra procesando toda la información que ha recibido desde que salió de la competencia.

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“No quiero hablar mal de nadie, en verdad quiero salir de la casa en un son en mi corazón que no quiero que me lo quite nadie”, añadió.

Asimismo, explicó que todavía está poniéndose al día con todo lo ocurrido durante su permanencia en el reality y que incluso no ha recuperado por completo el control de sus redes sociales y dispositivos personales.

Su respuesta a quienes le pidieron disculpas

Uno de los momentos más comentados de la transmisión ocurrió cuando varios seguidores le sugirieron ofrecer disculpas públicas a Sheila por las dificultades que habría enfrentado durante su paso por el programa.

Ante la petición, Juanda respondió con firmeza.

“Ustedes no conocen nada. Yo estaba encerrado y no sabía qué estaban diciendo ni qué estaban haciendo”, manifestó.

El barranquillero insistió en que muchas opiniones se están construyendo sin conocer todos los detalles de la situación y sostuvo que los asuntos relacionados con su vida privada deben resolverse lejos de la exposición mediática.

“Eso se arregla acá afuera”, agregó para dar por terminado el tema.

También defendió a Mariana Zapata

Durante el mismo espacio en vivo, Juanda aprovechó para respaldar públicamente a Mariana Zapata, quien ha recibido críticas de algunos usuarios que la señalan de haber influido en su ruptura con Sheila.

Los rumores surgieron debido a la cercanía que ambos mostraron dentro de La casa de los famosos Colombia 3, situación que dio pie a numerosas especulaciones en redes sociales.

Frente a esos comentarios, el exconcursante fue contundente.

“¿Moza de quién? Si yo no tengo nada hace rato. ¿Ya no me dijeron? Ya me contaron todo”, expresó.

Con esas declaraciones, rechazó las acusaciones dirigidas contra Mariana y aseguró que gran parte del público desconoce la realidad de lo ocurrido.

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Una historia que sigue generando reacciones

Las palabras de Juanda y la posterior publicación de Sheila volvieron a poner en el centro de la conversación una de las historias más comentadas que dejó la más reciente edición del reality.

Mientras algunos seguidores consideran que el mensaje de la influencer fue una clara respuesta a las declaraciones del humorista, otros creen que simplemente compartió una reflexión personal sin intención de alimentar la polémica.

Por ahora, ninguno de los dos ha revelado detalles concretos sobre las causas de la separación. Sin embargo, las publicaciones, mensajes y reacciones continúan despertando la curiosidad de los seguidores, que permanecen atentos a cada nuevo movimiento de ambos en redes sociales.

Lo cierto es que, incluso después de la final del programa, la historia entre Juanda Caribe y Sheila Gándara sigue captando la atención del público y alimentando las especulaciones sobre lo que realmente ocurrió entre la pareja.