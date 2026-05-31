Mientras millones de colombianos acuden este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente del país, en el Zoológico de Barranquilla también se desarrolla una jornada electoral que tiene como protagonistas a los más pequeños.

Desde las 9:00 de la mañana, niños acompañados por sus padres han llegado al parque para participar en las Zooelecciones, una actividad pedagógica que recrea un proceso electoral real y que busca enseñar a las nuevas generaciones la importancia de la democracia y la conservación de la fauna.

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Con tarjetones, mesas de votación y urnas dispuestas para recibir los sufragios, los participantes tienen la misión de escoger al nuevo “presidente” del zoológico para el periodo 2026-2030.

Keyla Ospino/Keyla Ospino Así se viven las Zooelecciones 2026.

La contienda enfrenta a cuatro especies que representan la riqueza natural del país. Entre los candidatos figuran el elefante africano, el único animal exótico de la competencia; el paujil de pico azul, ave endémica de Colombia; la nutria de río y el chigüiro, dos especies nativas ampliamente reconocidas por los visitantes.

La actividad ha sido diseñada para que los menores conozcan de cerca cómo funciona una elección. Por eso, cada candidato cuenta con campañas, voceros, equipos de apoyo y un grupo de veedores encargado de supervisar que todo se desarrolle de manera transparente.

Al finalizar la jornada, a las 5:00 de la tarde, se conocerá el nombre del ganador, quien recibirá de manera simbólica el cargo que hasta ahora ocupa el puma, presidente del zoológico durante los últimos años.

Keyla Ospino Así se viven las Zooelecciones 2026.

Con argumentos preparados, los embajadores de cada candidato recorren el zoológico compartiendo las razones por las que sus animales merecen ganar la contienda.

Una de ellas es Julieta López, de 12 años y estudiante del colegio Pinar del Prado, quien representa al chigüiro. Para ella, este animal reúne las cualidades necesarias para liderar.

“Pienso que la gente debería votar por el chigüiro porque es un animal muy sociable, amigable y se lleva con absolutamente todos los animales. Además, está en peligro por el tráfico ilegal y la destrucción de su hábitat”, explicó.

La estudiante también destacó el valor educativo de las Zooelecciones, una iniciativa que permite a los menores acercarse a los procesos democráticos desde temprana edad.

Keyla Ospino Así se viven las Zooelecciones 2026.

“Me parece muy bien porque alcanzamos a conocer la importancia del derecho al voto y cómo funciona la democracia. También nos prepara para entender las elecciones de presidente, Congreso y Senado”, señaló.

A pocos metros de ella se encuentra Shayre Michel Pinazo Tomayor, de 10 años y estudiante de la Institución Educativa Buenos Aires, quien ejerce como comunicadora de la campaña de la nutria de río.

Con la seguridad de una verdadera jefe de prensa, enumeró las amenazas que enfrenta su candidata, tales como la contaminación de los ríos, la destrucción de su hábitat y el tráfico ilegal de fauna silvestre.

“Queremos ríos limpios para todos, protección de los bosques ribereños, cero tráfico de fauna silvestre, educación ambiental en las escuelas y protección de las especies que habitan los ecosistemas acuáticos”.

Con crayones y certificado en mano

una de las imágenes más tiernas de las Zooelecciones del Zoológico de Barranquilla la protagonizó Alana Chicos, una niña de apenas 3 años, que participó junto a su madre en esta jornada pedagógica.

Aunque ha visitado el zoológico en varias ocasiones, esta fue una de las primeras veces que pudo involucrarse de manera activa en el ejercicio electoral. Con crayones en mano, marcó su candidato favorito en el tarjetón y luego recibió un certificado electoral que acreditó su participación en la jornada.

Keyla Ospino Así se viven las Zooelecciones 2026.

A su lado estuvo su madre, Albania de la Cruz, quien destacó el valor educativo de esta iniciativa que cada año reúne a cientos de familias.

“Me parece estupendo. Es una manera de enseñarle a los niños la importancia de la democracia, de elegir y de entender por qué se vota”, expresó.

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Para ella, uno de los aspectos más valiosos de las Zooelecciones es que el aprendizaje va más allá de las urnas. Durante el recorrido, los niños tienen la oportunidad de conocer detalles sobre las especies que participan en la contienda y las amenazas que enfrentan en su entorno natural.

“Me encanta que los jefes de campaña les hablen de arborización, de los animales que están en vía de extinción, que aprendan que el elefante vive en África o que el paujil de pico azul es una especie exclusiva de Colombia”.