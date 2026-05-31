La Fiscalía General de la Nación informó que, desde la apertura de las urnas, ocho personas han sido capturadas por hechos relacionados con posibles irregularidades que habrían afectado la transparencia del proceso democrático.

Uno de los casos más llamativos se registró en Ricaurte, Cundinamarca, donde las autoridades capturaron a un hombre que se movilizaba en motocicleta transportando más de 110 millones de pesos en efectivo.

El dinero, que estaba oculto en un bolso, fue hallado durante un procedimiento de control. Según la Fiscalía, el detenido no pudo justificar la procedencia de los recursos, por lo que se adelantan las actuaciones judiciales correspondientes y el proceso de comiso del dinero.

Otra de las acciones se produjo en el barrio El Uvo, en Popayán, Cauca, donde cuatro mujeres y un hombre fueron capturados en flagrancia por su presunta participación en el delito de corrupción al sufragante.

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, los detenidos estarían verificando certificados electorales de ciudadanos que habrían votado por una determinada colectividad política y registrando sus datos en listados.

En el municipio de Cumaral, Meta, una persona fue capturada por el delito de falsedad personal luego de que, presuntamente, intentara hacerse pasar por un testigo electoral en una mesa de votación.

Entre tanto, en Valledupar, Cesar, las autoridades detuvieron en flagrancia a una mujer señalada de cometer voto fraudulento, tras evidenciarse que habría sufragado en dos mesas diferentes durante la jornada.

La Fiscalía también confirmó que investiga una denuncia por un posible caso de constreñimiento al sufragante en la vereda Totarco, zona rural de Coyaima, Tolima. Según la información recibida, integrantes de una estructura armada del ELN estarían ejerciendo presiones sobre habitantes de la comunidad para que votaran por un candidato específico. Ante esta situación, se activaron coordinaciones con el Ejército y la Policía para garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

Además de las capturas por delitos electorales, las autoridades reportaron la ejecución de 12 órdenes judiciales contra personas requeridas por diferentes delitos en Bogotá, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Huila y La Guajira. Los detenidos eran buscados por conductas como homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso abusivo a sistemas informáticos.

La Fiscalía señaló que mantiene desplegados más de 5.000 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en todo el territorio nacional para atender denuncias, verificar información y actuar de manera inmediata frente a cualquier hecho que pueda afectar la transparencia de los comicios.