La Procuraduría General de la Nación anunció este sábado un amplio despliegue con más de diez mil funcionarios para garantizar la vigilancia preventiva durante la jornada electoral de las presidenciales, el domingo 31 de mayo.

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El Ministerio Público detalló que un total de 10.461 funcionarios del Ministerio Público ejercerán de manera coordinada funciones de vigilancia preventiva e intervención durante el día de las votaciones y los escrutinios.

De ellos, 3.946 pertenecen a la Procuraduría General de la Nación, entre funcionarios del nivel central y territorial; 4.400 a las personerías municipales y 2.115 a la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, precisó que entre la Procuraduría y las personerías municipales se vigilarán las 3.505 comisiones escrutadoras habilitadas en todo el país. En Bogotá se cubrirán las 280 que operarán en esa circunscripción electoral.

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La Procuraduría, dentro de su plan de vigilancia técnica, cubrirá los 35 sitios donde operarán los Centros de Recepción Telefónica (CRT), destinados a acopiar la información relacionada con el preconteo electoral, especialmente la transmisión y recepción de los datos contenidos en los formularios E-14 de mesa.

“De igual manera, se hará presencia en los Puestos de Mando Unificado (PMU) encargados de monitorear las distintas situaciones que se presenten en el territorio nacional, entre ellos los liderados por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Centro Cibernético y de Ciberseguridad, así como aquellos que se implementen en los departamentos y en el Distrito Capital”, aseguró el órgano de control.

Defensoría del Pueblo pide al Gobierno neutralidad

A pocas horas de una nueva jornada electoral en Colombia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que existen condiciones de seguridad para el desarrollo de los comicios y reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que mantenga una postura neutral durante el proceso.

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Durante su intervención en el Puesto de Mando Unificado (PMU), la funcionaria afirmó que las autoridades están preparadas para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse y garantizar tanto la seguridad de la ciudadanía como el ejercicio del derecho al voto.

“Tendremos unas jornadas electorales el día de mañana en condiciones de seguridad y cualquier situación que se pueda presentar vamos a tener la posibilidad de resolverla y garantizar la protección de la población”, manifestó Marín.

La defensora explicó que se mantiene un monitoreo especial en zonas donde se han identificado mayores riesgos, entre ellas Norte de Santander, Meta, Guaviare, Caquetá y la subregión del Bajo Cauca, territorios en los que las autoridades están articulando acciones para proteger a las comunidades y asegurar el normal desarrollo de las elecciones.

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Además de las preocupaciones en materia de orden público, Marín advirtió sobre riesgos relacionados con el debate electoral y la circulación de desinformación en redes sociales. En ese contexto, insistió en el llamado que ha realizado la Defensoría al Gobierno Nacional para evitar cualquier actuación que pueda interpretarse como una intervención en la contienda.

“Hemos llamado al alto Gobierno a abstenerse de incidir en el proceso electoral haciendo manifestaciones o disponiendo de recursos en favor de una u otra candidatura”, señaló.