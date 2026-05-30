El candidato presidencial Santiago Botero enfrenta un duro escándalo, a un día de las elecciones presidenciales, por una denuncia de violencia intrafamiliar contra su esposa Manuela Echeverri.

En la mañana de este sábado 30 de mayo se llevó a cabo un operativo judicial, que tardó al menos ocho horas, para adelantar un desalojo en el apartamento de Botero ubicado en Bocagrande, Cartagena.

Según ha trascendido, este desalojo hace parte de las medidas de protección a favor de Echeverri y de su hijo de 10 meses de nacido, pues según la denuncia el aspirante presidencial les prohibió la entrada al apartamento, por lo que ella decidió acudir a las autoridades para hacer valer los derechos del menor de edad.

En medio del proceso y ante la negativa de Santiago Botero de permitir el ingreso de los comisarios, el candidato lanzó fuertes amenazas contra las autoridades e inclusive advirtió con “darle plomo” al comisario de familia a cargo del procedimiento, Amin Sanabria Aislant.

“Le recuerdo que los comisarios de familia ejercemos funciones judiciales”, manifestó el funcionario, a lo que Botero lo calificó de ser un “bandido”.

“¿Funciones judiciales de qué? Bandido. Vos sos un bandido”, se escucha en el audio.

En ese momento el funcionario a cargo del operativo le respondió: “Le voy a agradecer que respete usted”, a lo que el candidato lanzó la grave amenaza: “Agradezca, para darle plomo”.

En otra parte del audio, Botero señala: “No los voy a matar, pero les voy a decir la verdad. Se les va a acabar la guachafita. Porque donde gane la Presidencia, voy a acabar con los bandidos como ustedes. Cuando Dios me dé el poder de que sea presidente, porque esa corrupción es lo que tiene jodido este país. Corruptos como ustedes”.

¿Qué respondió el candidato?

Ante el operativo, Botero publicó un comunicado en el que denunció una presunta campaña de ataques en su contra y cuestionó que su hijo haya sido involucrado en medio de controversias relacionadas con su vida personal.

“Lo que me duele es que involucren a mi hijo en esto. Yo puedo perder las elecciones, puedo perderlo todo, pero es doloroso que incluyan a un bebé para desprestigiar a una persona”, expresó el aspirante.