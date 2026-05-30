El Metro de Bogotá realizó el pasado viernes 29 de mayo su primer viaje de prueba con pasajeros entre la Estación 1 Gibraltar, situada en el populoso sector de Bosa, y la Estación 2 Portal Américas, en el suroeste de la capital colombiana.

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“Esta es una de las pocas ciudades en el mundo con ocho millones de habitantes sin un sistema de metro, entonces estamos rompiendo esa barrera, saldando esa deuda histórica”, declaró el alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Las pruebas de rodaje se hicieron con la participación de medios de comunicación, autoridades y funcionarios que recorrieron 1,3 kilómetros de distancia a una velocidad de 10 kilómetros por hora por “precaución”.

El Metro de Bogotá contará con 30 trenes de los cuales 11 ya están en el patio taller de la Estación 1, donde pasan por pruebas de funcionamiento ya que serán automáticos, sin la presencia de operadores.

“Cada tren tiene que hacer un recorrido de prueba de 2.500 kilómetros (...) para cumplir con un protocolo de seguridad y un protocolo técnico”, dijo el gerente de Metro de Bogotá, Leónidas Narváez en declaraciones a los medios.

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El funcionario aseguró que hasta finales de junio habrá 15 trenes en el patio taller y la llegada del lote de 30 se completará a fin de año para que se realice una prueba final en agosto de 2027, antes de la inauguración del metro en marzo de 2028.

En estas pruebas se revisó que las puertas del tren se ajusten debidamente, la funcionalidad de las cámaras y los frenos.

“Hoy se cumple un hito muy importante y es seguir avanzando con las pruebas de 2.500 kilómetros (...) Esto demuestra que Bogotá puede hacer grandes proyectos de infraestructura”, añadió Galán.

La Estación 1 contará con diferentes servicios para la población, como locales comerciales, centros de atención al público de entidades públicas, cuartos para lactancia y baños, entre otros, informaron las autoridades.

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Para la construcción de la primera línea del metro, la mayor obra de ingeniería de la actualidad en el país, se seleccionaron dos empresas chinas en una licitación de octubre de 2019: la China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) y Xi’an Metro Company Limited.

El pasado 20 de mayo, la obra completó 14 kilómetros de viaducto construido y la construcción de la primera línea tiene un avance del 77,53 %.

Hasta ahora el único Metro existente en Colombia es el de Medellín, capital departamental de Antioquia (noroeste), que comenzó sus operaciones el 30 de noviembre de 1995 y cuenta con dos líneas.

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La construcción del metro es una obra que Bogotá espera desde hace más de medio siglo y solo hasta ahora se ha avanzado en la primera línea, que la Alcaldía espera poner en operación en marzo de 2028.