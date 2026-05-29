La Superintendencia Nacional de Salud informó este viernes que ha decidido imponer una medida cautelar a Cafam, en su calidad de gestor farmacéutico, por más de un millón de medicamentos pendientes de entrega.

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De acuerdo con la entidad, que dio a conocer la medida a través de un comunicado publicado en redes sociales, Cafam registra “fallas persistentes” en la entrega de medicamentos, lo cual afecta la continuidad de los tratamientos y pone en riesgo la salud de miles de usuarios.

Las irregularidades fueron detectadas por la Supersalud durante visitas de inspección, auditorías integrales y jornadas de seguimiento técnico.

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Dichos procesos evidenciaron la existencia de 1.048.575 pendientes abiertos de entrega de medicamentos a nivel nacional, cifra reportada por el mismo gestor farmacéutico, indicó la entidad.

Ante estos hallazgos, la Supersalud ordenó la implementación inmediata de correctivos administrativos, operativos, logísticos y de abastecimiento, así como un plan obligatorio de normalización que exige el cierre progresivo de pendientes con metas mínimas del 30 % en el primer mes, 60 % en el segundo mes y cierre total dentro del plazo establecido.

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Todas estas medidas siguen el principio de priorizar a pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo, menores de edad y adultos mayores.

Por último, la Superintendencia Nacional de Salud señaló que continuará realizando seguimiento estricto al cumplimiento de estas órdenes, “reafirmando su compromiso con la protección del derecho fundamental a la salud y con el acceso oportuno de los usuarios a sus tratamientos”.​

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