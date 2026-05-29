El pasado jueves 28 de mayo se registró un atentado con explosivos en una mina de Buriticá, Antioquia, dejando un hombre muerto y otro herido. Las autoridades investigan quiénes fueron los responsables de este hecho violento.

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La Alcaldía de Buriticá y la empresa multinacional Zijin-Continental Gold denunciaron que el ataque ocurrió en horas de la noche del jueves en el túnel Higabra y habría sido perpetrado, según la compañía, por presuntos mineros ilegales que operan en la zona.

De acuerdo a información preliminar, dos hombres realizaban labores de retrollenado de socavones cuando fueron atacados sin previo aviso. La víctima fatal fue identificada como Eder Sneyder Alemán Parra, de 29 años, contratista de la empresa Job Talent.

Ante lo sucedido, la empresa aseguró que solicitó apoyo inmediato a la Policía Nacional con el fin de retomar el control de la zona y adelantar la evacuación de los afectados.

“La situación y el accionar criminal de la minería ilegal en el municipio, y particularmente en las operaciones de la compañía, se salió completamente de control”, señaló Zijin-Continental Gold, a través de un comunicado.

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Asimismo, rechazó el atentado y pidió a las autoridades esclarecer lo sucedido para judicializar a los responsables tanto materiales como intelectuales.

La compañía también indicó que ha venido alertando a las autoridades locales, regionales y nacionales sobre los riesgos derivados de la minería ilegal y reiteró que la intervención en la mina es urgente para evitar nuevos hechos violentos.