Las autoridades judiciales investigan el homicidio de Néstor Luis Rivero Rivero, de 46 años, ocurrido en la tarde de este jueves 28 de mayo en el barrio La Inmaculada, en el municipio de Soledad.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el ataque se registró hacia la 1:20 p. m. en la carrera 13E con calle 59, cuando la víctima se encontraba en la vivienda de un conocido.

Según las primeras versiones recopiladas por los investigadores, hasta el lugar llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta. El parrillero descendió del vehículo y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra Rivero Rivero, dejándolo gravemente herido.

Aunque fue auxiliado y trasladado hasta la Clínica Agrupa Salud, los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las autoridades señalaron que el hoy occiso registraba seis anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA, por delitos relacionados con estafa, receptación, uso de documento falso y concierto para delinquir.

Asimismo, las investigaciones preliminares indican que Rivero Rivero presuntamente se dedicaba al hurto y comercialización ilegal de motocicletas, además de alterar los sistemas de identificación de estos vehículos.

De acuerdo con información de inteligencia, en la zona donde ocurrió el crimen tiene influencia el grupo delincuencial organizado Los Costeños, estructura de la cual la víctima, al parecer, hacía parte.

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el homicidio estaría relacionado con un ajuste de cuentas derivado de problemas internos dentro de dicha organización criminal.

Funcionarios de la Sijín adelantaron la inspección técnica del cadáver y recopilan material probatorio y testimonios que permitan identificar y ubicar a los responsables del ataque sicarial.