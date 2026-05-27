Momentos de angustia vive la familia de un adolescente de 17 años que resultó gravemente herido durante el atentado sicarial registrado en la noche de este martes 26 de mayo en el Polideportivo Los Robles, en el municipio de Soledad, donde dos hombres fueron asesinados a bala.

De acuerdo con el relato de sus familiares, el joven se encontraba junto a varios amigos observando un partido de fútbol cuando hombres armados llegaron en motocicleta y abrieron fuego contra un grupo de personas que permanecía en el lugar.

“Él no tenía nada que ver. Solo estaba viendo el partido con sus amigos”, manifestó Estefany Navarro Robles, tía del menor, quien aseguró que el estudiante cursa grado 11 en el megacolegio Limasol de Soledad.

Según explicó la mujer, el adolescente recibió un impacto de bala que ingresó por el ojo izquierdo y salió por el derecho, comprometiendo parte de la masa encefálica. Actualmente permanece en delicado estado de salud en la Clínica Los Almendros y requiere atención especializada.

“Necesita que lo vea un neurocirujano urgentemente. Ya las remisiones están montadas, pero necesitamos que la Nueva EPS agilice el traslado a la Clínica Reina Catalina o a la Misericordia Internacional. Pedimos que la Nueva EPS responda para poder salvarle la vida a mi sobrino”, expresó entre lágrimas la familiar.

La mujer indicó además que acudió personalmente a oficinas de la EPS en Soledad para solicitar celeridad en el trámite. “Me dijeron que ya existe una orden para ambulancia medicalizada, pero todavía no se concreta el traslado. Lo único que pedimos es que nos ayuden a salvarle la vida”, añadió.

Sobre el caso, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que el ataque ocurrió hacia las 9:00 p. m. en la calle 74 con carrera 17, sector del Polideportivo Los Robles.

En el hecho murieron Luis Miguel Herrera Murillo, de 23 años, y Jair Valdez Herrera, de 33. Asimismo, otras dos personas resultaron lesionadas, entre ellas el adolescente de 17 años.

De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, el atentado iba dirigido presuntamente contra Herrera Murillo, quien, al parecer, se dedicaba al cobro diario o ‘pagadiario’. Las demás víctimas habrían quedado en medio del ataque.

Las autoridades señalaron además que ninguno de los afectados registraba anotaciones judiciales en el sistema SPOA.