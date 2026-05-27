En horas de la noche de este martes 26 de mayo se registró un violento ataque armado en el Polideportivo de Los Robles, en el barrio Los Cedros, Soledad, que dejó como saldo un adolescente y un adulto muertos.

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Las víctimas fatales fueron identificadas por las autoridades como Luis Miguel Herrera Murillo, de 17 años de edad, y Jair Valdez Herrera, de 33 años.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía, a eso de las 9:00 p. m., las víctimas se encontraban en la calle 74 con carrera 17, mientras observaban un partido de fútbol que se estaba jugando en ese momento.

No obstante, dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta arribaron hasta el sitio y, sin mediar palabra, el parrillero esgrimió un arma de fuego y disparó contra los presentes.

Luis Miguel y Jair fallecieron en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas.

Además, dos menores de 17 que también se encontraban en el sitio resultaron lesionados, mismos que fueron trasladados hasta la Clínica Los Almendros, donde permanecen estables.

EL HERALDO conoció que las víctimas fatales no registraban anotaciones judiciales en el SPOA.

Asimismo Inteligencia reveló que, dentro de la línea investigativa del doble homicidio, al parecer, el ataque iba dirigido en contra del adolescente, quien presuntamente se dedicaría al cobradiario, mientras que las demás serían víctimas colaterales.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores y lograr esclarecer los móviles del ataque armado.