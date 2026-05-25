Durante la noche de este domingo se registró un ataque armado que dejó como saldo una niña de tan solo 9 años herida.

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El grave hecho se registró en la carrera 10 sur con calle 80, en el barrio Siete de Abril, localidad Metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, a eso de las 10:50 p. m., dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra un grupo de jóvenes que se encontraban conversando en la esquina de una tienda llamada ‘Los 10 Hermanos’.

En medio de la balacera, una menor de 9 años resultó herida tras ser alcanzada por uno de los proyectiles.

Rápidamente la niña fue trasladada hasta un centro asistencial, donde permanece fuera de peligro.

Según Inteligencia, el hecho se atribuye a una posible advertencia que pretendían realizarle a este grupo de jóvenes del sector conocido como “Villa Mojón”, quienes, según información aportada por la comunidad, acostumbran reunirse semanalmente en ese lugar con el fin de cometer actos vandálicos contra los transeúntes y vehículos que transitan por la zona.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer estos hechos.