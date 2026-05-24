En la madrugada de este domingo 24 de mayo, se registró un ataque con arma de fuego que dejó como saldo una persona muerta y otra herida en el barrio San Luis.

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Según las autoridades, los hechos ocurrieron en la calle 110 con carrera 5, a eso de las 3:00 a.m. a las afueras de un establecimiento comercial. En ese lugar, un hombre identificado de forma preliminar como CNI se encontraba en compañía de un amigo cuando, al intentar ingresar al local, fue abordado por un sujeto a pie que, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y la accionó en su contra, causándole la muerte en el sitio.

Durante el mismo hecho resultó lesionado Edwin David Salazar Sánchez, de 41 años, quien fue alcanzado por los disparos. El herido fue trasladado a un centro asistencial donde recibe atención médica.

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Asimismo, según las autoridades, Salazar Sánchez registra una anotación judicial en el Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, por el delito de inasistencia alimentaria, correspondiente al año 2019.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer los móviles del ataque e identificar al responsable de este hecho sicarial ocurrido en la capital del Atlántico.

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