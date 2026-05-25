Momentos de angustia vivieron los habitantes del barrio Campo Alegre tras registrarse un aparatoso accidente de tránsito en la calle 84B con carrera 39B, en el sector de los Toboganes, hecho ocurrido en la mañana de este lunes 25 de mayo y que dejó como saldo dos personas heridas y varios vehículos afectados.

Testigos comunicaron que hacia las 11:00 de la mañana escucharon un fuerte estruendo luego del volcamiento de un furgón que transportaba desechos y del fuerte golpe que tuvo con la carrocería de una camioneta Volkswagen Amarok, de placas FRT-454.

Josefina Villarreal

En el accidente también resultaron afectados varios vehículos que se encontraban estacionados en la zona, entre esos una Toyota Prado blanca, de placas DTY-919, y un automóvil KIA Cerato rojo, con placas CWT-138.

La versión apuntó a que los dos primeros vehículos (el furgón y la camioneta) colisionaron en la vía, y posteriormente uno de estos se fue contra un andén en el que permanecía una vendedora informal de frutas y los otros dos automotores estacionados.

Imagen del accidente registrado en el sector de Campo Alegre.

La mujer afectada, identificada como María Jiménez Pineda, de aproximadamente 60 años de edad, es reconocida en el sector donde, según vecinos, llevaba más de seis años trabajando para ganarse el sustento diario. La mujer sufrió múltiples fracturas en una de sus piernas y quedó aprisionada debajo de la camioneta Volkswagen que terminó completamente destruida producto del impacto.

La otra persona lesionada fue un hombre que presentó heridas en la cabeza y fue auxiliado por residentes y organismos de emergencia que llegaron al lugar minutos después de la colisión.

Tras lo sucedido, moradores del sector hicieron un llamado urgente a las autoridades de tránsito para reforzar los controles de movilidad en esta vía, la cual, aseguraron, es altamente transitada por motocicletas y automóviles.

“Pese a que hay reductores de velocidad, muchos conductores pasan a toda velocidad sin pensar en las consecuencias”, manifestó uno de los residentes del sector, mientras observaba los daños ocasionados por el fuerte choque.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente.