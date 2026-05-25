Las autoridades avanzan en la investigación por el asesinato de Karen Valentina Vega y Nicol Cristina Amaya, dos jóvenes de 20 años que fueron atacadas a tiros durante la madrugada del pasado domingo 24 de mayo en el municipio de Girón.

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El doble homicidio ocurrió cuando las jóvenes salían de un establecimiento comercial en el sector San Antonio del Carrizal-Malecón. Según el reporte oficial, dos hombres en motocicleta se acercaron y dispararon en repetidas ocasiones sin mediar palabra.

Redes sociales Karen Valentina Vega Peralta, joven asesinada em Girón

De acuerdo con las autoridades, una de las jóvenes falleció en el sitio del ataque, mientras que la otra alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, donde murió minutos después debido a la gravedad de las heridas.

La noticia ha generado conmoción entre los habitantes del municipio, especialmente por la edad de las víctimas.

Redes sociales Nicol Cristina Amaya, joven asesinada en Girón

Esta es la principal hipótesis de las autoridades

Las investigaciones apuntan a que Karen Valentina Vega, quien era domiciliaria, auxiliar de enfermería y modelo webcam, habría sostenido una relación sentimental con un hombre conocido con el alias de “Zuricato”, señalado de pertenecer a una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en el área metropolitana llamados ‘Los del Sur’.

Por esta razón, las autoridades manejan como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas o retaliación.

Entretanto, Nicol Cristina Amaya, quien estudiaba estética y no registraba antecedentes judiciales, sería una víctima colateral del ataque.

Nicole Amaya y Karen y Valentina

de 20 años.



Dos jóvenes de 20 años fueron aze si na das en ataque armado en Girón, Santander



Las víctimas fueron identificadas como Nicole Amaya y Karen Valentina.#giron #carrizal #nicoleamaya #karenvalentina #santander pic.twitter.com/HAcxVL4TAq — AlejoTSolucionamos (@JohnRodrig75852) May 24, 2026

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que trabaja junto con la Alcaldía de Girón para identificar y capturar a los responsables del crimen.

Además, anunciaron una recompensa para las personas que entreguen información que permita esclarecer el doble homicidio.

#Girón l La @PoliciaBmanga le solicitó a la @AlcaldiaGiron ofrecer una recompensa por información que conduzca a los asesinos de dos jóvenes mujeres, ambas con 20 años de edad, que murieron tras ser atacadas por dos motociclistas. pic.twitter.com/vfXejXGbov — Metropolitano Noticias (@metropolitano_X) May 24, 2026

El general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga, confirmó que las autoridades ya adelantan labores investigativas para establecer plenamente los móviles y ubicar a los atacantes.

“Se logra determinar que había una relación sentimental con un hombre que pertenece a una estructura criminal. Estamos buscando a los responsables de estos hechos, y pedimos a la Alcaldía de Girón ofrecer una recompensa que nos ayude a dar con el paradero de los responsables del crimen”, indicó.