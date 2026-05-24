Un nuevo hecho de violencia se registró en el área metropolitana de Bucaramanga tras el asesinato de dos jóvenes identificadas como Nicole Amaya y Karen Valentina, ambas de 20 años, en un ataque armado ocurrido en la madrugada de este domingo 24 de mayo en el municipio de Girón.

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El hecho se presentó en el barrio San Antonio de Carrizal, en inmediaciones de la vía que conecta con varios conjuntos residenciales. Según versiones iniciales, las víctimas habrían sido alcanzadas en medio de una persecución armada que se habría originado minutos antes, luego de una riña ocurrida en la avenida Los Caneyes.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, las dos mujeres se desplazaban en una motocicleta junto a un hombre cuando fueron perseguidas por varios sujetos armados. Los agresores habrían disparado en repetidas ocasiones hasta impactarlas sobre la vía.

Una de las jóvenes falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas, mientras que la otra fue trasladada a un centro asistencial cercano, donde posteriormente falleció.

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Por otro lado, al lugar llegaron unidades del CTI de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana de Bucaramanga para adelantar la inspección técnica del cadáver y la recolección de material probatorio que permita esclarecer lo ocurrido.

Finalmente, las autoridades continúan con el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios. La investigación podría tomar nuevos rumbos tras información conocida recientemente sobre los hechos previos a la balacera.