La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunta participación en política.

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La pesquisa, que será liderada por el procurador Esiquio Sánchez, delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción, revisará los hechos registrados durante un evento en Coyaima, Tolima.

El expediente tiene que ver con una publicación del portal La Silla Vacía del pasado 23 de mayo, en la que se reseñó un discurso de Jaramillo ante comunidades indígenas e integrantes del sector salud en el municipio.

“Hasta el perro y el gato tienen que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas”, dijo el jefe de la cartera de protección social.

Así mismo, el ente de control disciplinario incluyó otro fragmento del discurso sobre recursos para hospitales y críticas al manejo de las EPS: “Ya el próximo viernes queda pago todo mayo y la plata no se le gira a los hospitales, se queda allá, que es lo que estamos diciendo: no más plata para las EPS, plata para el municipio y se le paga al que haga el trabajo, no a las EPS”.

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No obstante se lee en el documento que Jaramillo “no aludió directamente a candidatos o colectividades”, pero alerta que las declaraciones se dieron durante una actividad oficial, motivo por el cual se abrió la pesquisa.

El Ministerio Público no suspendió al funcionario pero ordenó recaudar varias pruebas para procesarlo a seis días de la primera vuelta presidencial.

La Procuraduría tiene abiertos 89 procesos disciplinarios por presunta participación indebida en política en los comicios legislativos de marzo y los presidenciales del próximo 31 de mayo. Cuatro de ellos, en fase de pliego de cargos.

En el auto se advierte al respecto que si el ministro acepta cargos, se disminuirán hasta la mitad las posibles sanciones de inhabilidad, suspensión o multa. Y si lo hace en la etapa de juzgamiento, se dejará una constancia y se proferirá una decisión en dos semanas.

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El organismo disciplinario estableció que Jaramillo “presuntamente incurrió en actos constitutivos de indebida participación en política”, al tiempo que indicó que en la actividad se encontraba acompañado por un congresista electo del oficialismo y militantes de esta corriente política.

Entre las medidas adoptadas por el ente de control está solicitar apoyo técnico del laboratorio de informática forense de la Procuraduría para recolectar y preservar el video mencionado en la publicación periodística, además de verificar la existencia de otras grabaciones de la intervención del ministro en medios.