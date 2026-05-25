La Armada Nacional, a través de su Batallón de Infantería de Marina N° 14 que comanda el coronel Yerri Carreño, inició este lunes 25 de mayo el despliegue de sus unidades hacia diversos territorios de su jurisdicción con la finalidad de garantizar el orden y la seguridad durante las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo.

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Estas acciones hacen parte del Plan Democracia y Plan Electoral que implementa la Fuerza Pública para que el ciudadano ejerza su derecho al voto de manera segura, libre y espontánea.

De acuerdo con el oficial de la Armada Nacional, los infantes de Marina estarán desplegados estratégicamente en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, trabajando de manera articulada con las demás autoridades.

“Con esto la Armada de Colombia ratifica su compromiso con la democracia, la institucionalidad y el bienestar de los colombianos, invitando a la ciudadanía a participar de esta jornada electoral con confianza, respeto y civismo”, dijo el coronel Carreño.