Ante el comandante de la Armada de Colombia, el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, y teniendo al Mar Caribe, a su paso por Coveñas como testigo, juraron bandera 91 jóvenes colombianos que integran el Curso de Formación Profesional para Cabo Tercero No. 123.

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Los nuevos integrantes de la Armada Nacional reafirmaron su compromiso de servir a la Nación con honor, disciplina y lealtad.

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“Jurar bandera por la Patria es el acto más sublime que puede realizar un ser humano, y solamente lo hacemos los militares y policías: jurar defenderla y, si es necesario, dar nuestra vida para protegerla”, expresó durante su discurso el almirante Rozo Obregón.

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Los futuros suboficiales de Infantería de Marina, que estuvieron acompañados de sus familiares en la ceremonia, levantaron sus manos ante el ondeante tricolor nacional y al unísono dijeron: “¡Sí, juro!”, marcando un hito trascendental en su proceso de formación militar, luego de casi tres meses preparación física, académica y disciplinaria durante la fase de adaptación a la vida militar en la Base de Entrenamiento e Instrucción de Infantería de Marina en Coveñas, Sucre.

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Tras el juramento de bandera el selecto grupo de jóvenes continuará recibiendo una formación integral bajo las dimensiones académica, naval-militar, física y trascendental.