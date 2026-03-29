En un ambiente de profunda fe y solemnidad, el Centro Histórico de Cartagena fue la mañana de este domingo el escenario de una de las manifestaciones de fervor religioso de la Semana Santa. Con la participación de fieles y turistas, se realizó la tradicional procesión de Domingo de Ramos, conmemorando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y marcando el inicio oficial de la Semana Mayor en el mundo católico.

Le puede interesar: Los logros del 2025 significan un trabajo sintonizado para generar las transformaciones: rector de Unicórdoba

La celebración comenzó en la Plaza de la Merced, donde el color de los ramos (sustituidos este año mayoritariamente por plantas vivas en un gesto de conciencia ambiental) llenó de vida los alrededores del Teatro Adolfo Mejía. Desde allí, la multitud inició la procesión hacia la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, transitando por la emblemática Carrera 4.

Con estos eventos Cartagena se reafirma como un destino de turismo religioso de talla mundial. La ciudad no solo ofrece su invaluable arquitectura colonial, sino una vivencia espiritual que atrae a peregrinos de diversos rincones del país y del mundo.

Cortesía Alcaldía de Cartagena

La procesión y la posterior eucaristía de la mañana de este domingo fueron presididas por el cardenal Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arzobispo emérito de la ciudad, quien recordó que el Domingo de Ramos es la puerta de entrada al misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Vea aquí: Joven de 24 años muere tras accidente de tránsito y amputación de pierna en La Guajira

La alcaldía de Cartagena, desde Corpoturismo, y la Arquidiócesis invitan a la ciudadanía y a los visitantes a seguir participando de las actividades programadas para los próximos días de la Semana Santa así: