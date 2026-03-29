En las últimas horas fue reportada la muerte de un joven involucrado en un accidente de tránsito en el sur del departamento de La Guajira.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Andrés David Pinto Asís, de 24 años, quien era natural del corregimiento de Oreganal, jurisdicción del municipio de Barrancas.

El siniestro vial se registró en la noche de este sábado 28 de marzo, en la vía que comunica a los municipios de Fonseca y Barrancas, a la altura del sector conocido como la antigua Tabacalera.

Según la información preliminar, el joven se movilizaba en una motocicleta cuando chocó contra otro vehículo en la carretera. El fuerte impacto causó que su pierna derecha fuera amputada.

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Instantes después, transeúntes lo trasladaron a la sala de urgencias del hospital San Agustín, en Fonseca, pero debido a su delicado estado de salud tuvo que ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en el municipio de San Juan del Cesar, donde pese a los esfuerzos de los galenos en turno, murió.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizaron los actos urgentes e inspección al cadáver, el cual fue trasladado a la sede de Medicina Legal local.

Respecto a la hipótesis del accidente, las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer el hecho.

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