Tres jóvenes fueron atacados a bala en el interior de un establecimiento comercial en el perímetro urbano de Riohacha.

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En el hecho murieron Jorge Nicolás Díaz Leonel, 19 años y Cristóbal Figueroa Cortez, de la misma edad. Una mujer de 20 años resultó lesionada.

El atentado se registró a las 11:20 de la noche de este sábado 28 de marzo, sobre la avenida Circunvalar, dentro de la discoteca Beer House, ubicada en el barrio Arriba, en la capital de La Guajira.

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De acuerdo con la información preliminar, tres sujetos armados ingresaron al lugar y, sin mediar palabra, accionaron armas de fuego contra los mencionados, quienes se encontraban departiendo en el sitio junto a otras personas.

Frente a este suceso, la Policía Nacional reveló mediante un comunicado que ha dispuesto un despliegue especial de capacidades investigativas, de inteligencia y operativas, con el propósito de ubicar y capturar a los responsables en el menor tiempo posible.

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De igual manera, que se adelantan acciones articuladas con el CTI de la Fiscalía General de la Nación para el análisis de información, recolección de elementos materiales probatorios y fortalecimiento de las líneas investigativas.

Así mismo, se han intensificado los controles en puntos estratégicos, patrullajes y labores preventivas en sectores priorizados, con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.