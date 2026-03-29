Un hecho lamentable y que mantiene consternada a la ciudadanía en el corregimiento, La Loma de Calenturas, municipio El Paso, Cesar, sucedió el pasado sábado.

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Ocurrió que la vivienda de una mujer en condición de discapacidad se prendió en fuego, a causa de un incendio, al parecer, producido por un corto circuito. Como consecuencia esta persona murió completamente calcinada.

La víctima fue identificada como Janet María García Charris, de 51 años, quien residía sola. Su cuerpo vuelto ceniza quedó en una de las habitaciones del inmueble, de la que no logró salir.

Habitantes del sector intentaron auxiliarla en medio de momentos de angustia, pero la intensidad del incendio impidió evitar esta tragedia que enluta a toda una comunidad.

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Yaneth era reconocida en la comunidad del barrio Puente Seco, donde hoy su partida genera tristeza entre vecinos, familiares y amigos.

La Policía Nacional indicó que atendieron el llamado de la ciudadanía por la conflagración de una vivienda, y al llegar con el apoyo de las unidades de bomberos extinguen el fuego, “al verificar se halla un cuerpo incinerado, es de anotar que la ciudadana residía sola en dicha residencia”.