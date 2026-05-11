Un hecho violento calificado por la Policía Metropolitana de Valledupar, como una asonada, ocurrida el pasado 2 de mayo, en Nando Marín, no deja de ser noticia. Recientemente se conoció por información de las autoridades que en este caso la cifra de fallecidos se elevó a cuatro.

Leer más: Golpe al licor adulterado en Córdoba: capturan a presunto distribuidor

El deceso más reciente fue el de Humberto Luis Castilla Miranda, de 39 años, quien para el día de los hechos resultó herido con un impacto de arma de fuego en el abdomen y permaneció hasta el pasado 9 de abril en la Unidad de Cuidados Intensivos, de la Clínica Santa Isabel. Este hombre era de profesión soldado profesional.

Como se recordará estos hechos sucedieron en horas de la madrugada del 2 de mayo, cuando la ciudadanía avisó a las patrullas del cuadrante de la Policía, que un establecimiento nocturno llamando ‘Chema’, presuntamente había un sujeto armado, por lo tanto los uniformados al llegar al sitio intentaron realizar una requisa a la persona sospechosa, lo cual terminó en una trifulca.

Le puede interesar: La Policía capturó en Montelíbano, Córdoba, a un perfilador de víctimas del Clan del Golfo

Dicho establecimiento comercial está ubicado en el barrio El Edén, con inmediaciones a Nando Marín, por lo que la confrontación se extendió hasta ese lugar.

Para su momento las autoridades señalaron que presentarse el altercado con un incontable número de personas, los uniformados tuvieron que hacer uso de la fuerza.

“Al llegar al lugar, los uniformados intentaron realizar un procedimiento de registro a persona a un ciudadano que coincidía con las características reportadas; sin embargo, esta se negó al procedimiento y, con el apoyo de varios acompañantes, incitó una reacción violenta contra los policías mediante el uso de armas de fuego y el lanzamiento de objetos contundentes, generando un escenario de alta tensión que obligó al uso legítimo y proporcional de la fuerza para restablecer el orden y salvaguardar la vida e integridad de las personas”, informó la Policía.

Lea además: En Córdoba capturaron a seis presuntos extorsionistas del Clan del Golfo

Todo esto llevó a que en ese momento dos personas resultaran muertas, y ocho heridos, entre estos dos subintendentes y un patrullero, quienes se recuperan bajo observación médica.

De los civiles que murieron están, además de Humberto Luis Castilla Miranda, Holman Quintero Dávila, Hernán Daza Beleño y Fabián Reales Angulo.

Lea acá: Redada contra el homicidio en Cartagena deja cuatro capturados

Este caso quedó en investigación por parte del CTI de la Fiscalía General de la Nación.