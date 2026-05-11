Varios expendios de estupefacientes con los que el Clan del Golfo alimenta sus finanzas en el departamento de Córdoba fueron desmantelados por la Policía Nacional en desarrollo de unos operativos.

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Las dos diligencias de allanamiento y registro se efectuaron en inmuebles ubicados en el barrio San José, del municipio de Planeta Rica, donde incautaron 1.075 gramos de marihuana y 396 de bazuco.

La droga fue dejada a disposición de la Fiscalía 47 Local de Montería. En el procedimiento no hubo capturas.

Según la Policía de Córdoba, en estos expendios se estarían comercializando aproximadamente 6.000 dosis mensuales, recaudando alrededor de $100 millones.

“Un aspecto relevante de esta incautación es que con ello se evita que la totalidad de las dosis decomisadas lleguen a manos de niños, niñas y adolescentes (NNA), población visiblemente vulnerable ante esta problemática, protegiendo así a quienes más lo necesitan del impacto del microtráfico en el territorio, y reafirmando el compromiso de la institución con la protección de la niñez y el bienestar de la comunidad”, dijo el coronel Fernando Guzmán Ramos, comandante del Departamento de Policía Córdoba.