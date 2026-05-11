El proyecto que busca la modernización del parque automotor de taxis para impulsar la competitividad turística y el desarrollo económico sostenible del departamento de Córdoba fue presentado este lunes a la Asamblea Departamental por parte del gobernador Erasmo Zuleta Bechara.

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La iniciativa que apunta al mejoramiento de la calidad del servicio de transporte público y a seguir impulsando el crecimiento económico del departamento, contó con el acompañamiento del gremio transportador que presta sus servicios desde y hasta la ciudad de Montería.

Esta propuesta plantea un esquema de cofinanciación que permitirá apoyar a unos 50 taxistas propietarios de un único vehículo en la renovación de sus medios de trabajo, facilitando el acceso a carros nuevos mediante incentivos económicos.

Zuleta Bechara le explicó a la duma este lunes 11 de mayo que la iniciativa responde al momento de crecimiento que vive en Córdoba en sectores como el turismo, y por ello busca aportar significativamente al mejoramiento de la experiencia de los visitantes y usuarios del servicio público de pasajeros.

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“Con esta ordenanza apuntamos a la dignidad laboral de nuestros taxistas, a mejorar los ingresos y fortalecer la economía popular de las familias del departamento de Córdoba, a través de este gremio. También le apostamos a la reducción de gases que afectan el ambiente, al fortalecimiento de la seguridad vial y a seguir promoviendo con fuerza el turismo del departamento de Córdoba”, señaló el gobernador.

El modelo de financiación propuesto en la ordenanza establece que la gobernación de Córdoba aportaría hasta 40 millones de pesos, correspondientes al 50 % del valor que se ha promediado de un vehículo tipo taxi, mientras que el beneficiario asumiría el porcentaje restante con recursos propios o de financiación.

El documento, recibido por los diputados de la mano de los conductores, contempla los criterios técnicos de selección que regirán el proceso de convocatoria pública, con el fin de asegurar la correcta asignación de los incentivos.

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“Lo que queremos es reconocerles a ustedes, queridos taxistas, lo que han hecho por el departamento, porque ustedes son los principales embajadores de Córdoba”, dijo Zuleta Bechara.

La iniciativa fue celebrada por los taxistas que destacaron que es la primera vez, en 40 años, que el gremio recibe el respaldo de una administración departamental para el fortalecimiento de su sector. De esto dio fe Juan Manuel Ballesta, vocero de conductores de taxis del departamento de Córdoba.

“Agradecerle al gobernador por la presentación de este programa, en buena hora, ya no era una opción, es una necesidad para que los coterráneos y todos los ciudadanos se sientan a gusto con la prestación del servicio público individual tipo taxi”.

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Mientras que Hermis Berrío, el presidente de Asotaxistas Montería, indicó que “es primera vez que un gobernador hace esta proposición y ojalá Dios permita que se la aprueben. La verdad es que el parque automotor de la ciudad de Montería y en general del departamento de Córdoba está viejo, hay que renovarlo, y qué bueno que nos den este incentivo para nosotros hacer esfuerzos y prestar un mejor servicio a toda la comunidad”.