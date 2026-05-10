En todo un gran acontecimiento se convirtió la entrega de las obras de renovación de la Institución Educativa Guillermo Valencia, en la comuna 3 de la ciudad de Montería.

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Aunque este sábado 9 de mayo no es un día de clases, los estudiantes y padres de familia sí asistieron para recibir las obras y darle las gracias al alcalde Hugo Kerguelén García que las hizo posible, en especial por poner funcional, tras 20 años de estar inactivo, el laboratorio de ciencias naturales.

En las obras fueron invertidos 4.728 millones de pesos e incluyeron trabajos en aulas, laboratorios, área administrativa, auditorio, cocina – comedor y las baterías sanitarias, entre otros.

Además cambiaron las cubiertas y cielorrasos, los pisos y los baños, así como el sistema eléctrico, e hicieron mantenimiento a la red de acueducto e instalaron ventiladores.

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Fue construido un nuevo tramo, de más de 100 metros, del muro de cerramiento perimetral, que estaba deteriorado.

“Hoy estamos viendo un colegio diferente, un colegio que brinda condiciones dignas, no solo para los alumnos, sino para los docentes, un colegio bonito; veo estas caras felices de los estudiantes y me llena de satisfacción”, dijo el alcalde este sábado en el acto de entrega oficial de la obra.

En esta institución, ubicada en el barrio Santander, de Montería, se educan 755 estudiantes en la sede principal, y son ellos quienes van a disfrutar de una infraestructura renovada, con una nueva cara.

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Adicional a la intervención en la sede principal, siguen trabajando en la sede de primaria de la institución, ubicada a unos 200 metros del predio principal, por lo que las obras en general impactan en más de 1.200 alumnos y 70 profesores de la Institución Educativa Guillermo Valencia.