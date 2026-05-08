En el marco de una operación interinstitucional e interagencial liderada por la Agencia de Administración de Control de Drogas – DEA, y que contó con el apoyo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI de la Fiscalía General de la Nación y de la Armada Nacional, fueron capturados en Colombia 10 ciudadanos con fines de extradición.

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De acuerdo con un reporte entregado esta mañana de viernes 8 de mayo por la Fuerza Naval del Caribe, la operación que permitió la identificación, judicialización y ejecución de órdenes de captura se produjo de manera simultánea en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cundinamarca y Antioquia.

La Armada no dio a conocer las identidades de los capturados con fines de extradición, pero sí indicó que les adelantan procesos por estar vinculados al tráfico internacional de estupefacientes hacia los Estados Unidos a través de la estructura ‘Aristides Meza Páez’ y la subestructura ‘Manuel José Gaitán’ del Clan del Golfo que delinquen principalmente en el norte del país.

Suministradas por la Armada Nacional

De uno de los detenidos dijo que es alias El Mocho, presunto cabecilla logístico, y los otros son pilotos de embarcaciones tipo ‘go fast’ e integrantes de la red de seguridad a los que se les conocen como ‘moscas’.

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Las investigaciones adelantadas permitieron establecer que estas personas a través de los grupos antes mencionados enviaban mensualmente, por la vía marítima, cerca de 10 toneladas de cocaína hacía el país norteamericano desde las costas del Caribe colombiano, principalmente en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre.

Suministradas por la Armada Nacional

Las capturas se llevaron a cabo mediante diligencias de allanamiento en los cascos urbanos de las ciudades de Bogotá, Cartagena y Medellín, así como en los municipios de Moñitos en Córdoba y en San Onofre, Sucre. A todos los trasladaron vía marítima y aérea hasta Cartagena y posteriormente a Bogotá donde les continúan el proceso de judicialización.

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