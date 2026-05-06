Un soldado nativo del municipio de Ovejas, en la subregión de los Montes de María, de Sucre, figura en la lista de los colombianos que fallecieron en las últimas horas en la guerra de Ucrania.

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Se trata de Luis Pablo Meza Mendoza, apodado El Loquillo, y quien según sus familiares y amigos solo tenía dos meses de estar trabajando como soldado en Ucrania.

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Había terminado de prestar el servicio militar en Colombia y con la ilusión de mejorar su calidad de vida y sus ingresos se fue a Ucrania al verse atraído por una publicación de convocatoria que encontró en las redes sociales.

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En el barrio Ciudadela, del municipio de Ovejas, sus familiares lloran su trágica partida.