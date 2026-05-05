El Comité de Veeduría Ciudadana para la Vigilancia y Transparencia que lideran Francisco Mercado Bohórquez y Viviana Patricia Romero Pérez, denunció el estado de abandono y destrucción en el que se encuentra el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) ‘Mundo de Ilusiones’ en el municipio de San Pedro, Sucre.

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De acuerdo con los veedores y además defensores de Derechos Humanos, la obra inaugurada y debidamente dotada en marzo del año 2020 lleva más de 4 años sin funcionar y los amigos de lo ajeno la han desmantelado, además de que la malea y el abandono también han incidido.

Los veedores se duelen de que una obra tan importante y necesaria, y que además fue construida gracias a los aportes del Gobierno Nacional y de cooperación internacional sea hoy un elefante blanco.

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“El proyecto inició su estructuración en el 2018 con el respaldo financiero del Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo, en articulación con el Gobierno Nacional de Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el marco de la política pública de primera infancia “De Cero a Siempre” (Ley 1804 de 2016) y el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y hoy con profunda preocupación lo vemos abandonado y destruido”, dijo Francisco Mercado a este medio.

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Agregó que “la obra fue ejecutada en la administración del entonces alcalde Enrique Carlos Cohen Mendoza y entregada en marzo de 2020, en el gobierno de Jesús Miguel García Piña. Actualmente el inmueble está bajo la responsabilidad del alcalde Germán Manjares Hernández, sin que hasta el momento haya sido puesto en funcionamiento”.

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El CDI cuenta con una infraestructura completa: aulas diferenciadas por edades (de 0 a 72 meses), áreas pedagógicas, comedor, cocina, zonas de atención familiar, parque infantil, lavandería, depósitos, y sistemas técnicos como planta eléctrica y cuartos de bombeo. Todo listo para operar, pero cerrado y abandonado.

“Insto a los órganos de control, vigilancia e investigación de Sucre que se apersonen de este caso en beneficio de la niñez. Que los responsables den la cara y que el CDI entre a operar porque en San Pedro hay cientos de niños que esperan por una atención integral”, puntualizó el veedor y defensor de DDHH.