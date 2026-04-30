Tras seis días de estarse disputando en la ciudad de Sincelejo el Mundial de Sóftbol Masculino Sub 23 se inició al mediodía de este jueves 30 de abril la Súper Ronda.

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Solo seis de las 12 selecciones en competencia deportiva pasaron a esta fase y en ella, la selección Colombia, que es la anfitriona, no logró meterse, pero sí lo hicieron las novenas de Japón, Nueva Zelanda y República Checa, del Grupo A, mientras que Australia, México y Venezuela lo hicieron por el Grupo B.

Cortesía WBSC Selección de México.

De acuerdo con la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), organizadora de este evento deportivo, la Súper Ronda se desarrolla en el Estadio Mundialista 20 de Enero a partir de las 12:00 del mediodía con el encuentro entre las selecciones de Venezuela y República Checa; a partir de las 3:00 de la tarde se disputará el encuentro entre Nueva Zelanda y México, y desde las 6:00 de la tarde se disputará el partido entre Australia y Japón.

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En este mismo escenario, a partir de las 9:00 de la noche, juegan Colombia y Dinamarca, pero lo hacen por el ranking, al igual que Sudáfrica, Singapur, Argentina y Canadá, que juegan en el Estadio Mundialista Eduardo Porras Arrázola desde este jueves.